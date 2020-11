Glumila da ima rak, pa skupila 380.000 kuna donacija i potrošila ih na - luksuz

Jedna Britanka na platformi GoFundMe lažno je objavila priču o tome da ima rak jajnika i treba pomoć za liječenje, pa je novac od donacija potrošila na putovanja, restorane i kocku

<p>Britanka Nicole Elkabbass (42), iz Broadstairsa u Kentu, ovih dana završila je na sudu pod optužbom da je lažnom objavom da ima rak jajnika i treba pomoć za liječenje obmanula tisuće ljudi na platformi GoFundMe, koji su joj ukupno uplatili oko 45.000 funti, odnosno više od 380.000 kuna donacija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Soraja se pohvalila luksuznim apartmanom</p><p>Po riječima tužitelja Bena Irwina, novac je potrošila na putovanja, luksuzne restorane, kupnju utakmica i putovanje s Tottenham Hotspur nogometnim klubom te - kocku. Tužitelj je na suđenju ustvrdio da je na stranici GoFundMe platforme lažno objavila da ima rak jajnika i treba pomoć za liječenje, a pismo je potpisala imenom svoje majke. U njemu je samu sebe opisala kao predivnu kći te majku jednog djeteta koje obožava. </p><p>Tužitelj Irwin kaže kako je priču o tome da joj je nedavno dijagnosticiran rak 'začinila' još jednom laži: Objavila je uz to fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu, slaba, zatvorenih očiju. No, slika je zapravo snimljena nakon što je Nicole dvije godine prije toga operirala žučni mjehur. </p><p>- Taj novac nije koristila za liječenje raka. Novac koji je dobila zapravo je za razne stvari - puno se kockalo, puno se putovalo, puno se plaćalo za karte Tottenham Hotspura - kazao je tužitelj. </p><p>Jedan od svjedoka, Nicolein bivši prijatelj, ginekolog Nicholas Humphrey Morris, negirao je njezine tvrdnje da joj je dijagnosticirao rak. Štoviše, rekao je da je kad ga je obavijestila da se razboljela te kad je čuo da je otvorila stranicu za prikupljanje donacija pomislio da je riječ o nekoj prljavoj igri. Dodao je kako je vrlo brzo prepoznao bolnicu sa fotografije koju je objavila i bio uvjeren da je riječ o staroj fotografiji, nakon operacije žuči.</p><p>Kako je Nicole u objavi tvrdila da će novac nadzirati lokalna sinagoga, na suđenje je kao svjedok pozvan i rabin Clifford Cohen, koji kaže da nikada nije čuo za nju. </p><p>Nicole se pojavila na sudu odjevena u crno-bijelu prugastu bluzu, s kosom vezanom u rep i četiri je puta prekidala postupak upadajući u riječ svjedocima, što je suca Marka Weekesa potaklo da joj izrekne oštre opomene. </p><p>Ona je do sada negirala sve optužbe, a njeno svjedočenje tek se očekuje, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-faked-cancer-rake-45k-22989840">The Mirror.</a> </p>