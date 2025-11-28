Obavijesti

Komentari 1
Godišnje se u Jugoslaviji obavi 200.000 legalnih pobačaja

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Liječnici kažu da zabrana nije rješenje, no čak 50 posto žena koje nisu dobile odobrenje za pobačaj je rodilo, a većinu te djece obitelj je željno dočekala

Liječnik, član komisije za pobačaje, odbio je ženi molbu za legalni pobačaj, ali uz dobru naplatu učinio joj je nakon toga uslugu u privatnoj ordinaciji. Podatak nije alarmantan, iako zaslužuje najoštriju osudu, jer takve se stvari ipak ne dešavaju svaki dan, piše Večernji list na današnji dan 1963. godine ispod sugestivnog naslova i opreme: "Epidemija zla? Statistika alarmira. Godišnje se u Jugoslaviji izvrši 200.000 samo legalnih pobačaja". “Broj ilegalnih nije poznat, no nameće se pitanje jesu li bila moguća i drugačija rješenja. Nekim liječnicima dovoljno je, na primjer, da gravidna studentica pokaže indeks. To se proglasi socijalnom indikacijom, a ostalo se za čas obavi na operacijskom stolu. I tako, kao što vidimo, abortusi postaju sve kompleksnija i kompliciranija stvar", kaže vijest.

