Godišnji pregled spašava vid, a otkriva i simptome dijabetesa

Iako se problemi s vidom, primjerice, oslabjeli ili zamućeni vid, često spominju kao jedan od klasičnih simptoma dijabetesa, oni postaju aktualni tek kad su vrijednosti glukoze u krvi izrazito visoke.

Do tada može proći i više od desetak godina povišenih razina vrijednosti glukoze u krvi, tijekom kojih se razvijaju komplikacije na očima, a da se to ni ne primijeti. Kao i kod nekih drugih posljedica dijabetesa, tek nakon dugog razdoblja tijekom kojeg su pomalo nastajale komplikacije one mogu biti uzrok na temelju kojega se na kraju i dijagnosticira dijabetes, kaže doc. dr. sc. Dario Rahelić, specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog, pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju KB-a Dubrava.

Foto: seb_ra

Dodaje da se učestalost dijabetičke retinopatije, koja označava najčešće promjene na oku kod ljudi sa šećernom bolešću, prvenstveno može povezati s učestalošću povišenih razina šećera u krvi, ali i povišenih razina masnoća u krvi te povišenim tlakom. Općenito raste u starijoj dobi, odnosno s godinama bolesti. Tako neke procjene upućuju na to da se retinopatija u 80 posto slučajeva javlja kod pacijenata koji od dijabetesa boluju između 10 i 15 godina, s tim da se neki oblik retinopatije s vremenom razvije kod više od 95 posto ljudi s dijabetesom.

Učestalost je pritom u prosjeku viša kod ljudi s dijabetesom tipa 2, kod kojeg može postojati dulje razdoblje koje prethodi dijagnozi, tijekom kojeg bolest nije prepoznata i ne liječi se, ali se komplikacije mogu razvijati.

- Kod dijabetičke retinopatije moguće su dvije vrste oštećenja na žilicama na stražnjem dijelu oka, tj. mrežnici. Postojeće krvne žile u centru oka zbog povišenih razina šećera pomalo postaju propusne pa počinju krvariti te tako dolazi do nakupljanja tekućine među živcima i do oštećenja vida. S godinama dolazi do začepljenja krvnih žila u oku, zbog čega se iz tih kapilara razvijaju nove.

Foto: Dreamstime

S njima raste i vezivno tkivo, koje može dovesti do oštećenja očne pozadine. U oba slučaja, jako je važno da se promjene otkriju što ranije te da redovito budu pod nadzorom oftalmologa, jer bez adekvatnog liječenja s vremenom mogu dovesti i do potpunog gubitka vida - upozorava.

S druge strane, uz redovite kontrole te pravovremenu reakciju - bilo da je riječ o liječenju laserom, intraokularnim injekcijama ili operacijom - moguće je prevenirati, odnosno značajno odgoditi gubitak vida, pa čak i postići poboljšanje. Štoviše, postoje studije koje pokazuju da se u oko 90 posto slučajeva promjene na vidu mogu izbjeći. Oboljelima prijeti i dijabetička makulopatija, odnosno katarakta koja je kod njih od dva do tri puta češća nego kod zdravih ljudi, pri čemu u oba slučaja glaukom može biti pridruženi problem, kaže liječnik.

Foto: Shutterstock

- Zato je važno da se na svakom pregledu oka provjere sve tri spomenute komponente. I samo redovitim kontrolama i pravovremenom reakcijom moguće je sačuvati vid - dodaje. Naravno, jako je važno dobro regulirati šećernu bolest te smanjiti učestalost hiperglikemija klasičnim parametrima koji kod dijabetesa u tome pomažu: od zdrave i uravnotežene prehrane, preko kretanja i regulacije tjelesne mase - kaže dr. Rahelić.