'Gola moda': Zvijezde na crveni tepih dolaze u donjem rublju U vrijeme spektakla tijela, zvijezde rade doslovno sve da bi bile viđene. Hodanje na crvenom tepihu bez donjeg rublja i kreacije koje podsjećaju na gaćice postale su čest prizor na crvenom tepihu

Želja za medijskom pažnjom u svijetu slavnih, ali i neslavnih, sve je jača. U doba društvenih mreža, skidanje online postaje kao "dobar dan", a sve to prate i modni trendovi. Relativno nedavno na sceni se pojavila "nude dress" i gotovo odmah postaje miljenica zvijezda. A tko će nego slavne dame prigrliti odjeću koja otkriva više od očekivanog. Iako, kad su sve polugole, više ni to nije fora. Golotinja postaje sveprisutna i sve manje šokantna. Usprkos tome, otkrivanje kože nešto je što slavne dame često prakticiraju.

Gola haljina – od Carrie do Kim

Pričamo o dvije varijante haljine: Prva je "nude dress", druga je "naked". Obje su, naravno, goluždrave. Isfurale su ih slavne holivudske ikone, a među prvima nosila ju je Carrie, odnosno Sarah Jessica Paker, u serijalu 'Seks i Grad'.

Sredila se Carrie za večeru sa svojim dragim i, naravno, ušla u povijest mode. Upravo ta haljina boje kože, s naramenicama koje su toliko tanašne da se jedva vide, definicija je kreacije koja se nakon toga provlači kroz slične serije i filmove, i uvijek zastupa maksimalni seksepil.

U stvarnom je životu ljubiteljica bež krpice koja je uska poput crijeva – slavna ikona svačega i ničega, Kim Kardashian. Upravo ona ima čitavu paletu tih "nevidljivih" kreacija koje na najbolji način ističu njezine raskošne obline.

Naravno da su brendovi reagirali na trend, no uglavnom se ova kreacija u svakodnevnom životu pojavljuje u smislu pod-haljine ili je cure nose na majicu. U tom slučaju sve skupa podsjeća na grunge, pokret s početka devedesetih, kad su frajerice nosile crne negližee na ofucane majice. Trend je bio u svakom slučaju bunt protiv luksuznog odijevanja, a ta mikro haljinica najavila je trend eklektičnosti i izuzetno zanimljivih i raznolikih slojevitih kombinacija.

Tanašna čipkasta haljina ispod koje se vidi sve i ništa

Crveni je tepih prije nekoliko godina prigrlio i čipkastu haljinu kao najvažniji element isticanja seksepila. Ta je kreacija bila sasvim prozirna, a ispod je bila podloga boje kože. I danas je vidimo na raznim događajima, tu su razne varijante čipke u boji. Ta je kreacija osvojila i našu malu Hrvatsku.

Ponekad je čipka bila solo, kako bi se ispod vidjelo donje rublje – što je pak slavu vratilo onim retro gaćama do struka i grudnjacima koji su se nosili u pedesetima. Čednost se nazirala ispod te prozirne haljine, bila je to nova "seksi – no seksi" stilska igra. Žene su krenule kupovati donje rublje koje će se vidjeti, no nije to bila samo jednostavnost pamuka, već luksuz satena i svile. Jer ako se gaće i grudnjak vide, onda neka budu posebni!

Ova je kreacija popularizirala čitav jedan trend isticanja donjeg rublja ispod neke nad-majice koja može biti i sasvim prozirna. Grudnjaci postaju zabavni, zamjenjuju potkošulju te glume gornji odjevni predmet. Opet, pojavljuje se zanimljiva likovna igra koja postaje šarenija čim imamo više prozirnih slojeva.

Korzet kao inspiracija – što kažu naši dizajneri?

- Često koketiramo s elementima donjeg rublja na odjeći što je uglavnom najvidljivije kroz korzete formom inspirirane donjim rubljem - komentiraju Nikica Ivančević i Vjeko Franetović iz modne kuće Envy Room.

Ovaj naš dvojac jedinstven je na našoj sceni kad govorimo o upotrebi elemenata donjeg rublja na gornjoj odjeći. S godinama su postali pravi majstori, pa je kod njih seksepil podignut na višu razinu. Prozirnost nipošto nije vulgarna.

Istovremeno donose niz potpuno transparentnih haljina, ispod kojih je donje rublje dio vizualnog identiteta stylinga.

- Time volimo istaknuti siluetu tijela koje je odjeveno izrazito romantičnim komadima. Volimo taj fini balans romantike i seksepila s tim da se uvijek zadržavamo u granicama elegancije i otmjenosti lišene svih vulgarnosti – zaključuju Nikica i Vjeko.

Naravno da se pritom ističe silueta naglašenog struka, no nije samo da vitke žene obožavaju ove forme, već se sve češće za takve kreacije odlučuju i osobe punijeg stasa. Zašto? Jer strukirana forma ističe ženstvenost siluete, koja ne mora biti savršena, poput manekenske! U tome se žena osjeća lijepo i udobno, a uostalom, to nam je donijela ta super-popularna raznolikost.

Bodi osvaja scenu glamura, zvijezde ga obožavaju

Svijet slavnih pjevačica donio je trend ukrašenih bodija – ovaj odjevni predmet, nekad klasičan i jednostavan, prigrlile su zvijezde poput Beyonce, Lady GaGe i ostalih dama koje na stageu žele biti 'viđene i iz aviona'.

Bodi dobiva kristale, šljokice, postaje ultimativan komad za ples na podiju. Naravno, u realnom životu on je neiskoristiv, no za slavne cure koje snimaju spotove i praktički žive u medijima, on je nezamjenjiv.

Među slavnim autorima koji donose puni potencijal bodija svakako su Talijani Dolce & Gabbana. Taj dvojac iz sezone u sezonu odaje počast donjem rublju, a tako su i krenuli na svoje kreativno putovanje. Na njihovim su revijama, još u devedesetima, ispod veste provirivali seksi grudnjaci, dok su dolje bile ponekad samo gaće i samostojeće čarape.

Prozirne kreacije koje otkrivaju apsolutno sve

U toj sveopćoj modnoj opsesiji prozirnim teksturama, pojavljuju se brutalno tanašne haljinice, no trend nalaže nošenje na neku drugu odjeću. Naravno, pa nećemo gole hodati naokolo. Iako se ponekad čini da je nemoguće kombinirati nešto takvo, omiljeni street style daje nam ideje.

Posebno zanimljiva igra slojevite odjeće donosi nam zanimljivu likovnu sliku siluete, no, kako sve to skombinirati? Odlično izgleda na traperice ili suknje, a ponekad i na neku neprozirnu haljinu.

Pojavljuje se prozirna majica i ispod sakoa, dok je grudnjak u tom slučaju crni, nipošto bijeli. Donje rublje koje se nazire mora biti tamno, tako da što manje podsjeća na one bijele bakine gaće što su se sušile u vrtu pored plahte. Svakodnevica nam nudi neke nove zanimljive kombinacije, a igra skrivača osvježavajuća je karta za zabavniji stilski izričaj.