Gore od muškaraca: 62 posto žena zamišlja drugog u krevetu

Više od polovice ljudi mašta o seksu s nekim drugim u vrijeme dok to rade sa svojim partnerom, a najčešće je riječ o nekom slavnom, pokazala je najnovija britanska studija online stranice za upoznavanje saucydates.com.

No, ono što je zanimljivo, žene to čine češće - čak 62 posto njih priznalo je da to redovito radi, dok isto otkriva 56 posto muškaraca.

Zamišljanje nekog drugog u akciji obično se događa uslijed seksualne rutine koja je dosadila, no nije nužno usmjereno protiv partnera - već se svodi na fantaziranje, piše The Sun.

Žene su priznale da maštaju o filmskim zvijezdama poput Daniela Craiga, Brada Pitta, Justina Biebera i Bradley Coopera. Muškarci su također naveli glavne glumice u njihovim fantazijama - od Rihanne i Katy Perry do Lady Gage, Rite Ore, Kate Beckinsale i Jennifer Aniston.

I muškarci i žene su u studiji koja je obuhvatila preko 8300 ispitanika priznali da su u krevetu znali zamišljati i bivše partnere ili pak nekog s kim su bili jednu noć.

Ženske fantazije su obično erotičnije, pa je preko 50 posto upitanih reklo da u krevetu s partnerom maštaju o seksu na plaži ili pak u nepoznatoj hotelskoj sobi, dok to čini tek 35 posto muškaraca.

