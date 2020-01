Gosling o očinstvu: Kuća puna cura je kao da hodaš po cvijeću

Ryan Gosling je postao otac 2014. godine, a novinarima je priznao kako ga je to iskustvo otvorilo i zauvijek promijenilo. Huffingtonpost donosi 11 njegovih citata o roditeljstvu.

Kad postanete roditelj

- Čitavog života slušate o tome kako je to imati djecu, i svi su klišeji istiniti. Osjećao sam da će sve biti drugačije, ali nemate pojma o čemu drugi govore dok to sami ne iskusite, kazao je.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

O kući punoj djevojaka

Ima suprugu i dvije kćeri, pa su ga često pitali kako je to biti jedini muškarac u kućanstvu.

- To je blaženstvo. Kao da hodate cvjetnom livadom svakog dana. Živim s anđelima, ustvrdio je.

Kako roditeljstvo mijenja stvari

- U roditeljstvu postoji doza kaosa i obožavam to. Nekad sam tražio kaos u svom životu, no sad to imam kod kuće i ne moram više tražiti drugdje, kazao je.

O kćerinom glazbenom ukusu

- Opsjednuta je božićnim albumom grupe Hanson. Svaka čast Hansonima, to su vrlo nadarena djeca, ali mislim da sam se naslušao tog albuma. Bojim se da ću ga slušati i ovog Božića, nasmijao se.

O prvim trenucima s djecom

- Kad prvi put vidite svoju djecu, shvaćate da zaslužuju odlične roditelje. A onda kao u vojsci izgovaraš naredbe i trudiš se biti čovjek kakvog zaslužuju, pojasnio je.

O roditeljskoj sreći

- Znam kako je to imati djecu. U mojem slučaju, Eva je majka iz snova, a oe su djeca iz snova, i čini mi se da sanjam uz njih. Sve sanjam. Osjećam se tako sretno, kazao je.

O darovima za novopečenog oca

- Kad mi se rodila prva kći, Don Rickles mi je poslao darovnu karticu za Toys 'R' Us. Na kartici je pisalo: Ne brini, pronaći ćeš drugi posao. Djeca su skupa, nasmijao se.

O odgoju neovisne djece

- Olakšanje je kad shvatite da su vam djeca takva kakva jesu. Nervozni ste da će naslijediti vaše osobine protiv kojih se borite, a zatim shvatite da oni nisu vi. I to je olakšanje. A onda, ne mislim sad o tome govoriti kao da imam veliko iskustvo, kad ih krenem upoznavati, opet se okrenem naredbama kao u vojsci kako bih im osigurao stvari koje im trebaju, nastavlja Ryan.

O zabavnoj strani očinstva

- Zvuči kao kliše, no ranije nisam imao pojma da život može biti ovoliko zabavan i tako sjajan, tvrdi on.

Kad vodi obitelj na posao

- Znam da ne mogu dugo bez njih. Naravno da dolaze na set, i lijepo je to podijeliti s njima. Osobito s najstarijom. U svaki set su vrhunski majstori utkali svoje znanje, kostimografi izrađivali vrhunske kostime, te se s ljubavlju i pažnjom odnosili prema svakom detalju. Želio sam da i ona to vidi. Neki dan je bila na setu, a ja sam snimao scenu borbe s Harrisonom Fordom. Usred borbe uskliknula je "Ti pobjeđuješ". Zapravo, rekla je "Super ti ide", a onda je Harrison zastao i pitao je: A kako ide meni?

Foto: Twitter/Screenshot

O roditeljstvu

- Nikad o tome nisam pretjerano razmišljao, ni čak mislio da to želim. Nisam imao romantične vizije o tome. Roditeljstvo se jednostavno pojavilo na pomalo iznenađujući način. Nije bilo s pedumišljajem. Odjedanput sam shvatio: Moj život se promijenio. i Hvala Bogu na tome, zaključio je.

