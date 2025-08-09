Obavijesti

STIŽU NOVE IZLOŽBE

Pet tisuća ljudi već je 'osjetilo' pravu fjaku u ovom muzeju

Piše Anja Đuranić,
Foto: PR

Od 1. kolovoza Muzej fjake donosi tri nove izložbe hrvatskih umjetnika koje kroz ilustraciju, video i fotografiju pozivaju na usporavanje i uživanje u sadašnjem trenutku

Virtualna muzejska galerija naziva "Što je fjaka?" bit će obogaćena radovima ilustratorice Dore Barbarić, videografkinje Karle Mrčele te fotografijama Karle Čurin koje bilježe usporene trenutke sa slikovitog Lastova.

Fjaka, osjećaj koji je neraskidivo vezan uz južno hrvatsko podneblje i klimu, ovim putem nadilazi svoju postojbinu i uz pomoć umjetnosti promiče univerzalnu kulturu opuštenosti i jednostavnog životnog stila.

- Fjaka je teško uhvatljiva riječima i svaka ju osoba osjeća na drugačiji način, zbog čega sam smatrala da je upravo umjetnost najbolji način da ju opišemo. Umjetnost može izraziti ono neizrecivo i ponuditi različite sadržaje i oblike u kojima svatko - na svoj način - može osjetiti i doslovno utonuti u fjaku. Nakon uspješne tri izložbe mladih hrvatskih umjetnika koje je "posjetio" zavidan broj posjetitelja, Muzej fjake, kako volim reći, širi se kao miris ružmarina na bonaci te sada nudi nove tri izložbe. One nas pozivaju da usporimo bez krivnje, uživamo u sadašnjem trenutku i prigrlimo fjaku - dalmatinski koncept koji svojom sporošću i laganim ritmom ima itekako što reći suvremenom čovjeku. Fjaka, naime, nije samo lokalna priča, ona je univerzalna potreba - istaknula je Lana Rogošić Blagojević, osnivačica Muzeja fjake.

Tri nove virtualne izložbe u Muzeju fjake Posjetitelji virtualnog Muzeja fjake moći će zaviriti u zbirku ilustracija "Miris ljeta" kojima Dora Barbarić veselim i jarkim bojama donosi ljetno stanje svijesti i komadić onog tišeg svijeta za kojim često žudimo. Dora je nacrtala i središnju ilustraciju Muzeja fjake, napravljenu ekskluzivno za fundus muzeja. Na njoj u tišini koju remeti jedino šum valova i svađa galebova, bezbrižno sjedi lokalni junak ljeta. Amaterska izložba Karle Mrčele pod nazivom "Pomâlo" sastoji se od jedanaest videa snimljenih mobitelom.

Fotografkinja i dizajnerica iz Zagreba Karla Čurin svojom izložbom "Bonaca iznutra" donosi, pak, zbirku od 23 fotografije koje odišu bojama, mirisima i vizurama Lastova i govore o mediteranskoj lakoći življenja i uživanju u malim, jednostavnim stvarima.

Virtualni Muzej fjake od ranije nudi izložbe troje mladih hrvatskih umjetnika koje je do sada posjetilo gotovo 5000 ljudi - fotografije suvremenog fotografa Tomislava Marcijuša koji koristeći alate umjetne inteligencije gradi impresivne podmorske scene, foto dnevnik fotografkinje Martine Movrić sniman na Visu te akvarele arhitektice Anite Krmek.

Muzej fjake, prvi takav na svijetu koji proučava ovaj društveni fenomen, djeluje pod okriljem neprofitne udruge koja upravlja i Institutom za kulturološko i znanstveno proučavanje fjake. Tu je i Magazin sporog življenja, digitalni prostor u kojem posjetitelji uz morske slike, naraciju i ambijentalne scene mogu doslovno utonuti u fjaku.

