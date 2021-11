Sastojci:

Priprema:

Stavite ulje u ekspres lonac i zagrijte na srednje jakoj vatri pa stavite unutra meso da porumeni sa svih strana. Potom ga izvadite i u lonac dodajte luk, poriluk i celer pa pržite 3 do 4 minute, da malo omekša.

U to stavite sol, papar, pire od rajčice i češnjak pa kuhajte 3 do 4 minute, dok ne se ne počne stvarati fini miris. Dodajte vino i promiješajte drvenom kuhačom tako da odvojite sitne komadiće sa dna lonca. Ostavite nekoliko minuta da ispari alkohol pa na to povrće stavite meso, temeljac i lovorove listiće.

Tada zatvorite lonac i kuhajte na jakoj vatri dok se ne stvori pritisak. Potom snizite temperaturu i nastavite kuhati na laganoj vatri jedan sat i 15 minuta. Nakon toga maknite lonac sa štednjaka i ostavite da se pritisak u njemu smanji.

Sada je red na krumpir. Stavite ga u lonac na meso i povrće pa dodajte pastrnjak i mrkvu. Zatvorite lonac i kuhajte pod pritiskom deset minuta. Na kraju izvadite sve na pladanj i poslužite. Ali, prije toga prelijte umakom - u sokove ostale u loncu dodajte maslac i stavite na srednje jaku vatru. Izgnječite povrće koje je unutra da dobijete fini umak pa ostavite da se krčka još deset minuta. Prelijte po jelu pa posipajte sve sjeckanim vlascem.