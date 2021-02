Mel redovito dijeli svoj obiteljski život na društvenim mrežama, a to je radila i tijekom cijele pandemije. Ona ne nosi grudnjak već nekoliko mjeseci, poput većine žena, u intimi svog doma - te je podijelila odvratne komentare koje je dobila na svoj izgled radi toga.

- Zašto žene više ne nose grudnjak? Mislim, znam da vam je ugodno kod kuće, ali ako ćete se snimati za objavu na društvenim mrežama, stavite prokleti grudnjak. Zanimljivo je da vi niste nosili grudnjak niti na haljinu, što mi se čini 'jeftino'. Ne brinite već sam vas otpratio - napisao joj je jedan bivši pratitelj, a Mel je njegov komentar javno objavila.

Mel je objavu podijelila na Instagramu rekavši kako bi takav komentar u jednom trenutku života utjecao na nju, ali sada će prijeći preko njega.

- Ovo bi me možda uvrijedilo još 2010. godine, kao i tada kad su mi rekli da ne mogu nositi haljinu bez grudnjaka jer bi moglo ostaviti pogrešan dojam. Ali 2021. ja sam grudi pustila na slobodu, i ako me pokušate uvrijediti, onda me barem nazovite domaćicom, a ne da sam 'jeftina'. Na to ću se više uvrijediti. 'Jeftino' zvuči promiskuitetno, avanturistički i divlje. Sve stvari koje trenutno nisam - prokomentirala je.

Njezin prkos skupio je tisuće lajkova, a ljudi su podržali njezinu odluku.

Velika većina imala je samo pohvale za njezinu reakciju: 'Izgledaš nevjerojatno! Ne znam o čemu govori', 'Neka zadrži primjedbe za sebe. Što ćete vi nositi ili ne ovisi samo o vama', piše Mirror.