Greg Peters (34) iz Abbots Bromleya u Staffordshireu izgovorio je bračne zavjete s djevojkom Anne Ledgar (28), dok je ležala u bolnici nakon nesreće koju je doživjela u blizini Uttoxetera. Bio je potpuno šokiran kad je stigao u bolnicu i saznao da Annu održavaju respiratoru te da neće preživjeti nakon što je zadobila vrlo teške ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatan prvi ples

Anna i Greg bili su u vezi 18 mjeseci prije toga. Na žalost, umrla je 24 sata nakon što je primljena u bolnicu Royal Stoke i samo nekoliko sati nakon što je bolnički vikar blagoslovio razmjenu 'bračnih zavjeta' između njih dvoje. Na neslužbenoj ceremoniji bili su nazočni članovi obitelji dvoje mladih ljudi i Greg je Anni stavio prsten na ruku.

- Jedna od medicinskih sestara koje su brinule o Anni spomenula je da bi bolnički vikar mogao blagosloviti našu vezu - rekao je za medije, kazavši da su on i Anna ovih dana trebali početi živjeti zajedno. Zavjetovao se na ljubav ženi svog života dok je ona umirala.

- Zvuči ludo, ali morao sam Annu učiniti svojom ženom. Nakon blagoslova je mogu zvati svojom ženom. Znam da to nije legalno i službeno, ali meni je vrlo posebno - kaže.

Nisu bili zaručeni, ali su već ragovarali o braku i trebali su početi zajedno živjeti. Kako je Anna završila na aparatima i nije mogla dati svoje dopuštenje za blagosov, Greg je za to zamolio njenu mamu.

Na pitanje može li oženiti njezinu kćer, Annina mama imala je samo jedan odgovor: Apsolutno da!.

Mladića je utješilo to što je voljenoj mogao stavti na prst zaručnički prsten svoje bake, koji joj je ionako planirao dati. Nada se da je mogla čuti i to da je cijelo vrijeme svirala njihova pjesma, koju je puštao s mobitela.

Greg kaže da nikad neće zaboraviti Annino lice i poziva sve ljude da se nikada ne pozdrave s voljenom osobom misleći zdravo za gotovo da će se opet vidjeti.

- Ljudima koji čitaju ovaj članak želim poručiti da nikada ne propustite poljubac, maženje i da ne propustite reći 'volim te' onima do kojih vam je stalo - poručio je Greg.

- Da osobno to nisam rekao Anni, sad bih bio na puno ružnijem mjestu u svojoj glavi. No, znajući da sam joj svaki dan davao do znanja da je volim i znao da ona voli mene, osjećam se posebno - dodaje.

Greg je na dan Annine nesreće rano ustao, dok je ona bila u kasnoj smjeni i mogla je ostati još u krevetu prije nego što se odvezla u Macclesfield na posao.

- Sjećam se jasno svega. Ušao sam neposredno prije odlaska u sobu, poljubio je u čelo i rekao 'zbogom, volim te'. I ona mi je uzvratila 'volim te'. Dok sam izlazio, podigla je glavu, okrenula se prema meni pospanih očiju i pružila mi ruku tražeći moju. Naravno da sam se vratio po još jedan poljubac i maženje. Voljela je to maženje - ispričao je o zadnjim trenucima koje su svjesno proveli zajedno.