Greške u čišćenju kupaonice koje čine više štete nego koristi

5. KORIŠTENJE PREVIŠE PROIZVODA: Kada želite biti sigurni da je tuš kabina temeljito očišćena, primamljivo je poprskati je više puta. No, stručnjaci upozoravaju kako više sredstva ne čisti učinkovitije već ostavlja ostatke koji brže privlače prljavštinu. Možda ćete primijetiti pruge na staklu, tanke pločice ili pod koji je klizav čak i nakon ispiranja. Koristite preporučenu količinu sredstva i utrljajte ga krpom od mikrovlakana ili mekom spužvom. Temeljito isperite, a zatim upotrijebite gumenu metlicu kako biste uklonili preostale kapljice sa stakla i zidova. Postići ćete čišći završetak bez tragova uz manje napora i izbjeći nakupljanje proizvoda tijekom vremena. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA