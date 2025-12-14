Greške u čišćenju kupaonice koje čine više štete nego koristi

Održavanje čistoće kupaonice ključno je za sprječavanje širenja plijesni i bakterija. No, postoje neke uobičajene pogreške koje ljudi ponavljaju. Srećom, stručnjaci su tu da ih pomognu spriječiti prije nego što bude prekasno
Čak i uz najbolje namjere, neke svakodnevne navike mogu potkopati vaše napore da održite svoj dom čistim. Zato izbjegavajte ove uobičajene pogreške kako bi vaša kupaonica bila čista i sigurna.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. KORIŠTENJE VIŠENAMJENSKIH SPREJEVA NA SVIM POVRŠINAMA: Ako ste skloni korištenju jednog sredstva za nekoliko površina u svom domu – niste sami. Mnogi smatraju da će im jedno svemoguće sredstvo riješiti sve, od kamenca do sapunskih naslaga. No, iako praktični, univerzalni sprejevi su često preslabi za uklanjanje mineralnih naslaga i pregrubi za osjetljive materijale, poput prirodnog kamena.
2. RIBANJE FUGA ABRAZIVNIM SREDSTVIMA: Grube četke čine se kao najlakši način uklanjanja prljavštine, ali stručnjak za kupaonice kaže da to može uzrokovati oštećenja. Kada fuga počne mijenjati boju, primamljivo je napasti je abrazivnim prašcima ili krutom četkom. Međutim, to može nagristi fuge, čineći ih poroznijima i sklonijima zadržavanju vlage i plijesni. Umjesto grubog ribanja, odlučite se za blago sredstvo za čišćenje fuga upareno s mekom četkom. Ostavite proizvod da djeluje preporučeno vrijeme, dopuštajući mu da samostalno razgradi mrlje. Za tvrdokornije probleme, nježno čišćenje parom može pomoći u uklanjanju prljavštine bez nanošenja štete.
3. IGNORIRANJE ZAMKI ZA VLAGU: U kupaonici postoji mnogo malih praznina i prostora koji su idealni za stvaranje vlage i plijesni, ali većina propusti ta mjesta prilikom čišćenja. Stručnjaci upozoravaju na police prepune toaletnih potrepština, ukrasne košare uz kadu i spremljene tkanine iza vrata. Iako se čine bezopasnima, mogu sadržavati skrivenu vlagu. Ovi vlažni džepovi stvaraju idealne uvjete za plijesan, pljesnive mirise, pa čak i promjenu boje na zidovima ili ormarićima, posebno u manje prozračenim kupaonicama. Zato pojednostavite pohranu. Držite samo osnovne predmete vani, birajte otvorene posude ili one koje se mogu brisati i redovito čistite područja iza boca i košara.
4. OSTAVLJANJE RUČNIKA I TEPIHA: Kada su hrpe rublja velike, a troškovi energije stalno rastu, može biti primamljivo ostaviti ručnike za nekoliko upotreba prije nego što ih bacite u perilicu. Međutim, stručnjaci kažu da bi ova naizgled bezopasna navika mogla stvoriti veće probleme. Ručnici i tepisi dulje se suše u vlažnim prostorijama, a kada se danima ne diraju, mogu zadržati vlagu, razviti mirise i prenijeti vlagu natrag na čiste podove. Čak i visokokvalitetne pamučne prostirke mogu postati trajno ljepljive ako se nikada potpuno ne osuše između upotreba.
5. KORIŠTENJE PREVIŠE PROIZVODA: Kada želite biti sigurni da je tuš kabina temeljito očišćena, primamljivo je poprskati je više puta. No, stručnjaci upozoravaju kako više sredstva ne čisti učinkovitije već ostavlja ostatke koji brže privlače prljavštinu. Možda ćete primijetiti pruge na staklu, tanke pločice ili pod koji je klizav čak i nakon ispiranja. Koristite preporučenu količinu sredstva i utrljajte ga krpom od mikrovlakana ili mekom spužvom. Temeljito isperite, a zatim upotrijebite gumenu metlicu kako biste uklonili preostale kapljice sa stakla i zidova. Postići ćete čišći završetak bez tragova uz manje napora i izbjeći nakupljanje proizvoda tijekom vremena.
6. NEDOSTATAK VENTILACIJE: Nakon što završimo s čišćenjem, većina nas misli da je time sve gotovo – ali zapravo nije. Uglavnom ljudi zaborave na ventilaciju. Zatvaranje vrata ili prozora zadržava vlagu i iz sredstava za čišćenje i iz preostale pare. To usporava sušenje, čini da su polirane površine mat i potiče brži povratak plijesni. Stoga, otvorite prozor ili uključite ventilator dok čistite i ostavite ga da radi barem 15 minuta nakon čišćenja. Dobar protok zraka ubrzava vrijeme sušenja, sprječava taloženje kondenzacije na svježim površinama i dulje održava cijelu prostoriju čistom i svježom.
7. KORIŠTENJE PREVIŠE VODE PRI ČIŠĆENJU KUPAONSKOG NAMJEŠTAJA: Stručnjaci upozoravaju da korištenje previše vode zapravo može oštetiti neke od površina u vašoj kupaonici. Mnogi pogrešno pretpostavljaju da će brzo prskanje vode i snažno brisanje održati ugradbeni namještaj besprijekornim, ali prekomjerno vlaženje tih područja česta je pogreška. Ormarići za umivaonike, posebno oni izrađeni od mekog drva ili laminata, mogu upiti vlagu duž rubova. S vremenom to dovodi do bubrenja, stvaranja mjehurića ili ljuštenja te stvara vlažne prostore unutar ormarića gdje se plijesan može razviti. Bolje je koristiti lagano navlaženu krpu s blagim sredstvom za čišćenje sigurnim za kupaonice. Obratite posebnu pozornost na sušenje spojeva, ručki i rubova odmah potom.