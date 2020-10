Grickate li bez mjere? Sve više od 13 listića čipsa, 5 žele i 15 bombončića je previše

Većina ljudi s čokoladom, čipsom i gumenim bolbonima nema mjeru, ili ne zna pravu mjeru. Iznenadit ćete se ako propitate preporučene vrijednosti porcija naznačene na deklaracijama

<p>Čak i ako ste na dijeti, ponekad nećete moći odoljeti tome da posegnete za nekom grickalicom ili slatkišem i malo se nagradite. No, većina ljudi s takvim stvarima nema mjeru, točnije - ne zna pravu mjeru. Jeste li na deklaracijama takvih proizvoda ikad pročitali što piše o tome koja je veličina preporučene dnevne porcije? Ako niste, mogli biste se baš iznenaditi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je vrećica čipsa uvijek napola prazna?</p><p>Prema novom istraživanju tvrtke PoundToy, veličine preporučenih porcija su itekako od onoga što ljudi misle i što su navikli pojesti, što znači da se većina ljudi prejede grickalica. </p><p>Evo što su stručnjaci izvukli o preporučenim mjerama dnevne porcije za neke od omiljenih slatkiša: </p><h2>1. Čokolade</h2><p>Na ambalaži mliječne čokolade od 200 grama istaknuto je da preporučena porcija iznosi 47,5 grama, što znači da smijete pojesti oko petinu čokoladne ploče. Prevedeno u jednostavnije mjere: Smijete odlomiti oko 5 kockica, odnosno jedna čokolada ima oko 8 porcija. </p><p>Ako ste ljubitelj sitnih čokoladnih bombončića, primjerice onih branda Smarties, sigurno znate kako je lako u nekoliko poteza smazati cijelu vrećicu, ili tubu u kojoj su pakirani. E, pa, imajte na umu da preporučena dnevna količina na vrećicu od 120 grama, ili tubu od 10 grama iznosi 15 do 17 bombončića. To je otprilike oko četvrtina pakiranja. </p><h2>2. Čips </h2><p>Ako inače i brojite zalogaje, teško da vam je s čipsom to ikada uspjelo, ako imate običaj ostaviti otvorenu vrećicu pri ruci. No, treba znati da preporučena mjera za pakiranje čipsa u kutiji, primjerice marke Pringles, iznosi - 13 do 15 listića.</p><p>U velikoj vrećici čipsa od 175 grama, ima 6 porcija, što znači da bi vam trebala potrajati tako da imate za svaki dan pomalo tijekom cijelog tjedna. Kupujete li manje pakiranje, primjerice najmanju vrećicu od 55 grama, baš s ciljem da ne pretjerate, treba znati da ni tada cijelo pakiranje nije mjera. Preporučena dnevna porcija čipsa kreće se oko 30 grama, pa u takvoj vrećici imate barem 1,5 porciju. </p><h2>3. Gazirana i slatka pića </h2><p>Gazirana pića često su puna šećera i kalorija, pa doista treba paziti na mjeru. To je 250 mililitara. Dakle, ako imate običaj popiti koka kolu uz sendvič na poslu, a kupujete onu od 500 mililitara, što je pakiranje koje potrošači najčešće kupuju, bilo bi dobro da ju podijelite s nekim. </p><p>Spomenutih 250 mililitara odgovara otprilike najmanjoj limenki koka kole, što je mjera koju smijete popiti na dan, no vrijedi preporuka - ne baš svaki dan.</p><p>Slično je i s nekim slatkim pićima, a posebno industrijski proizvedenim smoothiejima. Većina njih pakirana je u bočicama od 360 mililitara, što su otprilike 2,2 porcije. Naime, 150 mililitara Smoothieja na dan je sasvim dovoljno. </p><h2>4.. Bomboni</h2><p>Mnogi ne mogu odoljeti tome da vrećicu žele ili gumenih bombona ne smažu odmah. Ne čini se previše, no pripazite na mjeru: Čak i mala džepna vrećica od 100 grama sadrži gotovo trećinu bombona previše u odnosu na preporučenu porciju: Jedna vrećica sadržava između 350 i 360 kilokalorija, a preporučena porcija 'vrijedi' samo 78 kalorija. </p><p>Dakle, jedna porcija gumenih bombona sadrži tek - 5 bombona. Slično piše i na vrećici Haribo bombona od 100 grama - preporučena porcija je 5 bombona. No, većina ljudi s njima vjerojatno ne zna stati, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-8694123/Are-portions-control.html">Daily Mail.</a> </p><h2>5. Žitarice za doručak </h2><p>Žitarice, primjerice zobene pahuljice, odličan su izbor za zdravi doručak, no samo ako se držite - mjere. Jedna porcija podrazumijeva 30 do 40 grama, što znači da jedno standardno pakiranje od 750 grama sadrži oko - 20 porcija. </p><p>Kupujete li žitarice u rinfuzi, oko pola kilograma trebalo bi biti dovoljno za 15 do 16 porcija. Da do kraja pojednostavimo: Za doručak vam je dovoljna trećina do jedne četvrtine šalice pahuljica, odnosno - oko tri jušne žlice. </p><p>Naravno, ovo nisu preporučene mjere za konzumaciju tih namirnica svaki dan. Preporučena mjera ovisi i o tome koliko ste inače kilokalorija konzumirali tijekom glavnih obroka, pa je u nekim slučajevima slatkiše i grickalice bolje preskočiti. No, ako posegnete za njima, imajte na umu da sve više od spomenutih mjera završava kao višak kilograma i masnih naslaga u tijelu. </p>