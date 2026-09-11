Zagrebačka influencerica se žali na cijenu šišanja psa u Parizu. Evo koliko košta u Zagrebu!

Od kad sam bila dijete znala sam da želim studirati biologiju. Prva moja fascinacija su bili DNA, RNA i virusi i tumori. Kasnije na faksu sam se nekako zainteresirala za ponašanje životinja i htjela ići u tom smjeru. Bila sam aktivna i u zaštiti životinja tako da su psi stvarno bili svuda oko mene. Onda sam s 30 odlučila da ću postati groomer, ispričala nam je groomerica i vlasnica salona Cuckeraj Petra Puvača Klingor iz Zagreba. Tako je sve počelo, edukacija uz rad, pa dvije i pol godine rada u salonu u kojem se educirala i onda pauza zbog porodiljnog.

Nakon toga odlučila je otvoriti svoj salon da ima bolju fleksibilnost s rasporedom zbog malog djeteta i tako je nastao njen salon za pse.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Bio je velik kao dvije šake, a sad se pretvorio u junaka : 'Naš Janko vam je ovca - čuvar!' | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

- Dosta sam nespremna i naivna ušla u poduzetničke vode. Imala sam nešto znanja i iskustva u struci tako da je taj dio bio solidan, ali ovaj marketinški, menadžerski i knjigovodstveni dio me malo zatekao - kaže nam i dodaje kako ljudi često imaju pogrešnu percepciju ovog posla. Kao da je to igranje sa psima i 'samo ga malo okupati, počešljati i pošišati'.

Foto: Privatni album

Naime, iza toga 'samo malo' stoji puno znanja i rada. Tu su edukacije o različitim tipovima dlake, različitim tehnikama uređivanja različitih tipova dlake (trimanje, izlinjavanje, šišanje), različitom šišanju različitih tipova dlake unutar pasmina (jer kao što ni svi ljudi nemaju istu kvalitetu i tip kose niti svi maltezeri ili pudle nemaju istu dlaku), različitih frizura unutar pasmine i različitih frizura različitih pasmina, edukacije o korištenju i održavanju opreme, ponašanju pasa... Stvarno su potrebna raznolika znanja za dobro i kvalitetno obavljanje groomerskog posla.

Također, tu je i tema cijena koja se često poteže upravo zato što klijenti često ne vide što se sve nalazi iza frizure odnosno onog igranja s pesekima i samo ga malo okupajte/počešljajte/ošišajte.

Foto: Privatni album

- Nedavno se naša influencerica požalila na cijenu kupanja svog psa koju je platila u Parizu 240 eura ne znajući da su naše cijene naspram većine Europe jako jeftine, što dokazuje i veliki broj stranih klijenata koje imamo - objašnjava nam Petra.

- 240 eura za pudlu se možda na prvi pogled čini stravično puno, i činjenica je da bi u mojem salonu tu uslugu platila manje, ali treba shvatiti da cijena koju klijent plaća nije naša zarada. Dio od te cijene odlazi na najam ili kredit za prostor, dio odlazi za doprinose, dio odlazi na porez, dio odlazi na režije, dio odlazi na potrošni materijal poput šampona i regeneratora koji nisu nimalo jeftini (100+ eura za 3 litre), dio za opremu primjerice škare čija cijena prelazi i nekoliko stotina eura, dio za inventar (stolovi, kade, fenovi), dio za edukacije, dio za godišnji i bolovanje jer većina nas smo samozaposleni i jedini zaposleni, što znači da kada ne radimo nema prihoda, ali ima rashoda, i tek onda ono što ostaje je naša zarada. A za tu zaradu smo dostupni cijeli dan na telefonu za primanje narudžbi, čistimo prije i poslije posla, amaterski se bavimo marketingom i naravno radimo u salonu - objasnila je.

Foto: Privatni album

- Shvaćam da nekome možda 100 ili 200 eura izgleda jako puno za par sati posla, ali kada oduzmete sve troškove ta satnica uistinu nije ni blizu kako izgleda na prvu - ističe.

U njenom salonu cijena za malog psa je između 48 i 50 eura, a za to je potrebno oko dva sata rada. Petra kaže da to možda izgleda kao 25 eura po satu, ali kada znate što je sve iza toga, jasno je da je to bliže 10-12 eura po satu.

- Moramo i računati i na to da će nam se nekad netko i ne pojaviti i da ako salon radi od npr. 9-17 naše radno vrijeme počinje barem pola sata prije da pripremimo i sebe i salon i da možemo dočekati klijenta ako i urani, i da završava barem pola sata kasnije, a ako je slučajno jedan od pasa bio podlakaš poput samojeda, haskija, tornjaka onda barem sat vremena duže čisto da stignemo skupiti sve dlake - priča Petra.

Foto: Privatni album

Kod nje u salonu ta satnica drastično pada kad su u pitanju veliki psi jer groomanje samojeda košta između 90 i 120 eura, a radi ga tri i pol do četiri sata. Obično u jednom radnom danu od osam sati može odraditi četiri mala ili srednja psa, a u slučaju većih pasa taj broj pada jer se na njih troši više vremena. To znači da u slučaju da joj je svaki dan pun, da nema praznika i da nema bolesti može mjesečno uprihoditi 4000 eura. Naglašava uprihoditi jer to nije zarada nego ukupan promet iz kojeg se moraju platiti svi troškovi.

- Iskreno, da bih bila stvarno zadovoljna i da bi pratila divljanje cijena mali psi bi mi trebali biti 5 do 10 eura skuplji, a veliki 30 do 50. Ne zato što sam pohlepna, nego zato što kao mali obrtnik moram razmišljati i unaprijed i pripremiti se i za periode kada posao slabije ide jer vjerovali ili ne, i naš posao ima sezonske fluktuacije. Ipak, ne odlučujem se na taj potez jer iako znam da je pas luksuz, iziskuje i dodatno vrijeme i dodatan novac, stalno razmišljam o platežnoj moći klijenata i hoće li viša cijena prorijediti dolaske (iako za mene to znači manje posla za istu količinu novaca u konačnici) i time imati negativan utjecaj na život i dobrobit psa - kazala je.

Foto: Privatni album

Što kada vlasnici sami ošišaju psa?

Vlasnici koji ne žele čekati termin ili im je cijena previsoka ponekad odluče sami preuzeti ulogu groomera. No, ono što krenu raditi iz nužde ili dobre namjere nerijetko napravi više štete nego koristi.

- Vlasnici često iz najbolje namjere odluče okupati psa, no nisu svjesni da ukoliko pas nije raščešljan nego ima čvorove, kupanjem situaciju drastično pogoršavaju situaciju sa čvorovima jer se dodatna dlaka zapetlja, dok se dlaka u samom središtu čvora gotovo pofilca. Uz to čvorovima duže treba da se osuše pa takvi vlažni dijelovi predstavljaju idealnu podlogu za razvoj bakterija i gljivica - govori Petra.

Foto: Privatni album

Dogodi se i da vlasnici u namjeri da groomerima olakšaju posao uzmu škare u ruke pa odrežu sve čvorove i onda zamole da to poprave, što često nije moguće.

- Obzirom da prilikom pripreme psa za šišanje ili izlinjavanje pse kupamo i sušimo blasterima, mi pregledamo cijelog psa vrlo temeljito što uključuje i pregled dijelova koje vlasnik možda ne vidi zbog dlake ili položaja pa se dogodi da vlasnike uputimo kod veterinara što je ponekom psu i spasilo život (znaju se pronaći neke izrasline i kvrge koje se veterinarskim pregledom i dijagnostikom identificiraju kao zloćudni tumori), a o krpeljima i klasovima da ne pričamo - kaže.

Foto: Privatni album

Čak nam i neravnomjerna istrošenost noktiju koju groomeri primijeti prilikom pregleda ukazuje na neravnomjeran hod pa upute vlasnika dalje na obradu kod veterinara.