Grozno iskustvo u Disneylandu: 'Smijali su se mojim oblinama'

Ono što je trebalo biti lijep izlet s obitelji, pretvorilo se u grozno iskustvo za Gracie Bon (27), koja je svoje mlađe braću i sestre povela u Disneyland u Parizu.

Model iz Paname ispričala je kako su svi u parku neprestano buljili u nju i fotografirali ju. Rekla je i kako su joj se mnogi smijali iako nije radila ništa osim što je šetala po parku.

Objavila je i video koji je snimila tijekom posjeta parku i u snimci se vidi kako joj se prolaznici smiju, bulje u nju, upiru prstom i snimaju ju.

- Vrijeme je da prestanemo sramotiti druge zbog izgleda tijela. Danas sam bila u Disneylandu, htjela sam se zabaviti s braćom i sestrama, ali naš dan bio je uništen jer su svi cijelo vrijeme ismijavali veličinu mog tijela. Najgore je što i djecu uče da rade isto. Nisu me prestali fotografirati, gledati me i smijati se. Znam da će mnogi pomisliti da pretjerujem i da sam sama kriva jer sam velika djevojka, ali ovakvu me Bog napravio i moram prihvatiti svaki dio sebe. Čak i ako imaš neku dijagnozu zbog koje izgledaš drugačije, ne bi vas smjeli maltretirati zbog izgleda. Ja ne bih nikada negativno govorila o nečijem izgledu. Poštovanje je ključno. Na kraju dana, samo sam se htjela zabaviti kao i svi ostali. Ako ti se nešto ne sviđa, prestani mrziti i zadrži to za sebe - prokomentirala je Gracie svoje neugodno iskustvo u Disneylandu.