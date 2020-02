Grudi, nos, podbradak: Slavni koji ne kriju da su se korigirali

Ava Karabatić

Foto: Instagram

Bivša Big Brother stanarka u kući je boravila 2013. te je pred kamerama priznala da je povećala grudi. “Pod nož” je otišla i pred televizijskim kamerama na operaciju nosa. U tajnosti je 2016. u Beogradu otklonila podočnjake i popunila jagodice.

Severina

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

O svojim plastičnim operacijama nije nikada govorila. Svojedobno je priznala da je operirala nos zbog, kako je rekla, devijacije septuma.

- Pa ako i žena poželi staviti silikone, nek stavlja, nek trpa, što god, samo da bude njezina želja - svojedobno je rekla o operacijama.

Maja Šuput

Foto: Instagram

Otvoreno je rekla da je prije 11 godina povećala grudi jer je bila nezadovoljna veličinom, a operaciju je platila oko 25.000 kuna. Riješila se i podbratka za koji je potrebno iskeširati 11.000 kn. Koristi botoks i ima filere u ustima.

Marko Grubnić

Foto: Instagram

Poklonik je estetskih zahvata.

- Ja bih se sada namrštio, ali ne mogu od botoksa - rekao je nakon što je u showu ’Ples sa zvijezdama’ s mentoricom Elom Vuković izveo jazz dance uz pjesmu Christine Aguilere ‘Tough Lover’ iz mjuzikla ‘Burleska’.

Ana Kovačec

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Bivša stanarka BB kuće nije skrivala da je ulagala u izgled. Povećala je grudi i usnice.

- Sama sam financirala estetske zahvate, a nešto i moj dečko - kaže Ana. Prije ulaska u BB kuću sredila je nos i stavila umetke u kosu. Na zahvate je odlazila u Srbiju jer je ondje, kaže, jeftinije i kvalitetnije nego kod nas.

Neda Ukraden

Foto: Instagram

Pjevačica je često bila na “meti” zlih jezika koji su je optuživali da se podvrgnula raznim zahvatima.

- Mislim da se vidi na meni da nemam ništa umjetno. Brinem se o izgledu, ali ne na taj način. Čovjek ne može dobro izgledati ako pije, prekomjerno jede ili se drogira - rekla je.

Neven Ciganović

Foto: Instagram

S plastičnim operacijama počeo je 1993. godine i nekoliko puta je povećao usne. Zatim je ‘sredio’ nos pa jagodice. No 2010. smanjio je silikonske usne i na taj se zahvat nije odlučio zbog medicinskih razloga nego zato što je htio manja usta. Tada je odlučio da će se uljepšavati samo filerima i botoksom.

Hana Rodić

Foto: Instagram

Operirala je grudi i usta ispunila filerima. Sve je priznala pred kamerama na svojem Youtube kanalu.

- Operacija me nije boljela. Mislila sam da će se Goran morati brinuti za mene, ali imam visok prag boli. Šest mjeseci ne smijem vježbati niti ići na bazene - otkrila je Hana u videu. Tvrdi da je jednu dojku stavila 400 ml, a u drugu 360 ml.

Kim Kardashian

Foto: Instagram

Radila je liposukciju nogu, a zatim je kirurg to isto tkivo ubrizgao u njenu stražnjicu. Ona i sama priznaje da nema ništa protiv plastične kirurgije. Uklonila je celulit, povećala grudi, usne... Smatra se i da je dala izvaditi rebra kako bi joj struk djelovalo tanje, no opovrgnula je te glasine tvrdeći da ne zna ni je li to moguće.

Jelena Karleuša

Foto: Instagram

Povećala je grudi i usne te je redovita na tretmanima botoksom.

- Pristalica sam plastične kirurgije i to nikada nisam krila - kazala je novinarima.

Courteney Cox

Foto: PIXSELL, REUTERS

Priznala je kako je uklonila sve filere iz lica.

- Osjećam se bolje jer izgledam više kao ja. Mislim da izgledam kao osoba kakva sam bila prije, barem se tome nadam - objasnila je ona prigrlivši godine.

Jasmin Stavros

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kaže da ne koristi botoks, a bio je na jednom tretmanu 2005. godine.

- Nemam ja potrebe za tim kad od 1987. redovito odlazim na tretmane uljepšavanja - kaže. Odlazi na tretmane i masaže lica u zagrebačkom beauty centru.

Jennifer Aniston

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nije se podvrgnula operacijama lica, ali troši novac na tretmane. Operaciju grudi nikad nije priznala, no javnost je primijetila promjene. Kirurzi su komentirali da je možda podizala grudi, što bi koštalo oko 43.000 kuna.

Lara Flynn Boyle

Foto: Profimedia/Pixsell

Nije priznala da je imala operacije na licu. No stručnjak je objasnio da je Lara radila nos, povećanje usana, botox, filere na licu, a možda čak i podizanje obrva i lica te su rezultati vidljivi.

