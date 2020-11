Gubitak mirisa kod Covida-19 se većinom javi prije temperature

Mnogo nas je tijekom epidemije koronavirusa naišlo na kontrolne točke na poslu ili u zdravstvenim ustanovama koje nismo mogli proći bez mjerenja temperature

<p>Iako nisu beskorisni, ti postupci su manjkavi jer se kod većine ne pojavi vrućica ili ona nije prvi simptom, a mnogi ne znaju jesu li bili u kontaktu sa zaraženom osobom.</p><p>Nancy Rawson, biologinja i potpredsjednica Monell Chemical Senses Center, smatra da bi bilo bolje mjeriti sposobnost osjeta njuha kako bi se utvrdilo koga treba slati na testiranje za korona virus.</p><p>Nova analiza studija o korona virusu utvrdila je da je kod 77 posto oboljelih od korona virusa testiranjem uočen djelomični ili potpuni gubitak njuha.</p><p>Od toga 44 posto ispitanika bilo je svjesno gubitka njuha i bez testiranja.</p><p>Gubitak osjeta mirisa uz upalu grla također je jedan od najranijih simptoma što ga čini korisnijim alatom od kasnijih simptoma u osiguranju zaštite drugih osoba od zaraze, kaže Rawson.</p><p>- To je jedan od najranijih simptoma i svako je prije povišene temperature. Gubitak osjeta mirisa sam za sebe bolje predviđa dijanozu od povišene temperature - dodaje Rawson.</p><p>Gubitak okusa također se može dogoditi no manje je čest i često povezan s gubitkom njuha.</p><p>Rawson kaže da interes koji izaziva gubitak njuha prelazi okvire dijagnostičkih potreba - u pandemiji bi bez osjeta mirisa moglo ostati i do 750.000 Amerikanaca i to ima veliki utjecaj na njihovu sigurnost i kvalitetu života.</p><p>Sama kaže da mjesec dana svaku večer testira vlastiti njuh i sudjeluje u studiji novog sustava probira koja bi mogla dovesti do veće kliničke studije.</p><p>Test se sastoji od tri trake od kojih dvije nemaju nikakav miris, a treća sadrži poznate mirise kave, čokolade, kokica i plina.</p><p>Ispitanici moraju odrediti koja traka sadrži mirise, o kojim se mirisima radi i kojeg su intenziteta.</p><p>Rawson kaže kako može zamisliti da veći poslodavci uvedu test njuha i da bi cijena jednog testa mogla biti dolar, a ljude koje taj test izdvoji kao suspektne potom bi se uputilo na skuplje testiranje na koronavirus.</p><p>Za one koji žele u vlastitoj kući testirati njuh Rawson kaže da su im na raspolaganju brojni proizvodi poput kave, parfema, bosiljka, ružmarina, paste za zube s mirisom mentola, ruža.</p><p>Njuh može biti oštećen kod osoba s Parkinsonovom ili Alzheimerovom bolesti pa bi takvi testovi mogli potaknuti liječnike da ispitaju i mogućnost postojanja tih neurodegenerativnih bolesti.</p><p>Gubitak njuha pojavljuje se i kod gripe no ne tako često kao kod Covida-19 i oko 60 posto oboljelih od gripe vrati osjet mirisa. </p><p>Rawson očekuje sličnu razinu oporavka i kod oboljelih od koronavirusa.</p><p>Rawson dodaje da gubitak njuha smanjuje zadovoljstvo jedenja i da može voditi u pothranjenost. Isto tako zbog gubitka njuha ljudi ne mogu prepoznati pokvarenu hranu ili curenje plina.</p><p>Iznenađujuće je što su ljudi koji su izgubili njuh često govorili da imaju osjećaj manje povezanosti s drugima.</p><p>- Čini se da postoji kemijska komunikacija među ljudima koja je ispod praga svjesnosti - kaže Rawson i dodaje da su mirisi važni jer često bude sjećanja.</p><p>Rawson kaže kako za sada nema načina liječenja gubitka njuha.</p>