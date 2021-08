Korisnica TikToka Pris iz dosade je išla guglati dečkovo ime, a kada je otkrila da on nešto više od godinu dana vodi dvostruki život, ostala je u šoku. U svojoj potrazi saznala je da njezin dečko ima sina koji se rodio dok su bili u vezi.

Pris je prvo otišla provjeriti društvene mreže jer je 'opće poznata činjenica' da ljudi tamo otkrivaju 'najšokantnije' stvari.

U svom prvom videu je napisala: 'Guglam dečkovo ime u petak navečer. Pronalazim registar beba od siječnja ove godine i njegovo ime navedeno kao ime oca. Doznajem da njegova beba ima šest mjeseci.'

- Bili smo zajedno na godišnjem odmoru, u ovo doba prošlog tjedna, i on je izgubio telefon, zajedno s novčanikom - ispričala je u drugom videu.

- Znači, nije ga imao ostatak vikenda. Odveo me na aerodrom jer je moj let bio prije njegova, a posljednje što mi je rekao bilo je: 'Kad dobijem telefon, nazvat ću te. Volim te. Sretan put'. Od tada nisam razgovarala s njim pa sam dobila poriv da ga potražim na Googleu. Nikada ga prije nisam guglala, a on još ni nema društvene mreže. Imao je, al ih je izbrisao jer ih nikada nije koristio. A i svakako smo ja i on bili potpuna suprotnost pa nisam to ni smatrala čudnim - nastavila je Pris kroz video.

Pris kaže kako joj se dok je guglala njegovo ime pojavio registar beba u kojem je on imenovan kao otac. Iz prve joj je to bilo malo čudno jer njezin dečko, kako ona kaže, zaista ima malo čudnjikavo ime.

Nakon što je nazvala svoju najbolju prijateljicu i pronašla navodnu majku bebe na Facebooku, otkrila je da je već rodila i da dijete izgleda u potpunosti kao i on.

Pris je nastavila kopati, a onda je pronašla i slike svog partnera na kojima on drži svog sina.

- Ja sam njuškala i naravno, sve je bilo tu. Pokušala sam ga nazvati, ali me automatski prebacivalo na govornu poštu. Međutim kada ga je moja rođakinja išla nazvati, pozivi su prošli bez problema, iako on nije odgovarao. Slala mu je poruke, tekstovi su prolazili, ali on jednostavno nije odgovarao. Zatim mu je poslala sve slike, a on ju je blokirao. Majka bebe je također blokirala mene i moju rođakinju na Facebooku - objašnjavala je Pris kroz videa.

Pris je rekla kako još nije razgovarala s njim otkad je otkrila njegov dvostruki život, ali je sretna što je barem saznala istinu.

U trećem videu Pris je rekla kako je porazgovarala s majkom njegove bebe i kako su razmijenili priče.

- Oboje smo ga upoznale u isto vrijeme, oboje smo počele izlaziti s njim u isto vrijeme, a ona je nekoliko mjeseci kasnije ostala trudna. Nastavio je i s njom i sa mnom, ali imali smo dva različita odnosa s njim. Učinio me iznimno sretnom, ali cijela moja veza bila je laž. Živjela sam cijelo vrijeme u laži i to boli - zaključila je Pris, piše The Sun.