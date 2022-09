Gumene su šarene: Razigrani dizajn čizama za sivkaste dane

Dolaze u više varijanti, gumene su ili do gležnja ili do koljena. U danima nestabilnog vremena, super su kao modni dodatak od jutra do mraka.

Nije još vrijeme za spremanje ljetne garderobe, ovih dana kombiniramo razne motive.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati dobru čizmu

Boja sunca osvježit će svaki sivi dan.

Ulice grada djeluju ljepše uz ovakve simpatične kombinacije.

Razni motivi ističu se na ovim jednostavnim čizmama.

Ženstveniji modeli ukrašeni su velikim mašnama.

Ako je baloner neutralan, neka čizme budu atraktivne.

Gumene u varijanti pastela izgledaju vrlo romantično.

Stripovi i crtani motivi krase razne modne dodatke, od torbe do čizme.

U danima sunca i kiše ovaj outfit je jedan od praktičnijih.

Najčitaniji članci