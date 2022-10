Haljina kraljice Viktorije: Vjenčanica ukrašena čipkom promijenila je svijet vjenčanja

Kraljica Viktorija zapravo je bila progresivnih ideja i naprednih stavova te je utjecala na jednu čitavu scenu koja danas vrti milijune. Odabrala je bijelu raskošnu vjenčanicu ukrašenu detaljima lokalnih britanskih proizvođača, što je također imalo mega utjecaj na kasniji razvoj produkcije tekstila u Velikoj Britaniji. Već tada su kraljevska vjenčanja imala veliki publicitet, bila su super zanimljiva za publiku, ljude je zanimalo kako i što su nosili te koji su im bili običaji.

Foto: wikimedia

Danas možemo sa sigurnošću reći da je kombinacija tehnologije, industrijalizacije, medija i divljenja monarhiji pridonijela da bijela vjenčanica kraljice Viktorije postane trajna tradicija. Kreacija je bila impresivna, imala je strukturirani steznik od osam dijelova i širok, otvoreni dekolte. Rukavi s otvorenim ramenima bili su kratki i raskošni, napuhani.

Iza je imala šlep od satena dugačak oko šest metara, koji je bio dosta težak, pa ga je nosilo 12 ljudi koji su hodali iza nje. Opseg haljine bio je čak 4 metra.

- Nosila sam bijelu satensku haljinu s posebnim volanima od Honiton čipke. Na vrat sam stavila dijamantnu ogrlicu i naušnice te Albertov prekrasan broš od safira - napisala je Viktorija osobno, u vlastitom dnevniku, piše Fashion history.

Ovo je ujedno bio način kako da se podrži lokalno obrtništvo, stoga je Honiton čipka bila samo jedan od elemenata, sve je na toj kreaciji bilo proizvedeno u Velikoj Britaniji. Izrađena je od engleske svile Spitalfields, u čast engleskih čipkarica.

Foto: THE ROYAL COLLECTION

Vjenčanje Viktorije i princa Alberta bilo je ne samo proslava ljubavi, već i snažan društveni te poslovni događaj, a sama je Kraljica shvatila njegov veliki potencijal. Upravo radi toga, ovo je vjenčanje ostalo zapamćeno do danas te je jedno od najznačajnijih u povijesti.

Ljubav mladog para bila je i idealna prilika za popravljanje imidža monarhije. Sve do tog trenutka, britanska monarhija bila je uglavnom udaljena od naroda i nije imala blistav ugled. No na ovaj način ljudi su pobliže upoznali svoje vladare te se njihova slika u javnosti popravila, a haljina i detalji ostali za pamćenje te kao inspiracija za stotine tisuća mladenki nakon Viktorije. Nikad prije nije bilo tako javnog kraljevskog vjenčanja, naime, par je obišao grad zajedno s ceremonijalnom povorkom.

Inače, kao kraljica koja se udaje, Viktorija je trebala nositi državnički ogrtač od crvenog hermelina, no ona je to ignorirala te zaobišla pravila - odjenuvši bijelu haljinu. U tom trenutku bijela vjenčanica postaje standardni simbol nevinosti i romantike.

Foto: NEN

Julia Baird, autorica knjige 'Victoria The Queen: An Intimate Biography of the Woman Who Ruled an Empire', smatra da je Viktorija odabrala nositi bijelo i zato jer je to bila savršena podloga za isticanje delikatne čipke. Prethodne su dame iz kraljevskih obitelji nosile zlatno te bile raskošnije odjevene od Victorije, po raznim protokolarnim pravilima.

Inače je bijela boja bila i dio svijeta luksuznog odijevanja jer je bilo skupo održavati je čistom i lijepom. Ljudi su nosili stvari puno češće nego je to danas, stoga je jedna haljina svakodnevnoj ženi bolje poslužila ako je bila - tamna ili siva.

Većina mladenki u devetnaestom stoljeću ponovno bi odjenula ili promijenila namjenu haljine u kojoj su se vjenčale, pa su kroj i boja morali biti prikladni za mnoge druge prilike. Te su kreacije obično bile ono najbolje iz ormara, obično zagasitih crvenih ili smeđih tonova tonova. To su zapravo bile ukrašenije dnevne haljine. No, nakon Victorije, modne publikacije započinju novi trend, a to je bijela haljina koja i danas ima posebno mjesto u svijetu mode i kulture odijevanja.

