Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

'Halo, kumica je... Zovem te s placa, a otkud bih drugo zvala?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
'Halo, kumica je... Zovem te s placa, a otkud bih drugo zvala?'
Zagreb: Prodavačica na Trešnjevačkoj tržnici razgovara na mobitel | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Trešnjevka je živjela punim plućima, glasno i toplo, dok su se tradicija i tehnika susretale preko jedne zvonjave među gajbama mrkve i krumpira - prizor koji budi onu tihu, slatku nostalgiju za jednostavnijim danima

Trešnjevački plac 1996. živio je vlastitim ritmom, onim koji se mjeri mirisom svježe mrkve, zvukom blagih cjenkanja i šuštanjem papirnih vrećica. Kumice, u pregačama izblijedjelima od godina i priča, slagale su krumpir u pravilne hrpice, a žiža je titrala nad štandovima kao nevidljiva tkanina koja povezuje jutro, grad i ljude. Usred tog poznatoga kaosa jedna kumica iznenada poseže za starinskim mobitelom - onim glomaznim, s tipkama koje se čuju na dodir - i javlja se kratko, gotovo svečano, kao da govori s cijelim svijetom. Taj prizor, danas simpatičan i pomalo nestvaran, tad je bio znak da Zagreb zakoračuje u novo doba, ali bez žurbe da ostavi staro iza sebe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025