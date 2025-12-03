'Halo, kumica je... Zovem te s placa, a otkud bih drugo zvala?'

Trešnjevački plac 1996. živio je vlastitim ritmom, onim koji se mjeri mirisom svježe mrkve, zvukom blagih cjenkanja i šuštanjem papirnih vrećica. Kumice, u pregačama izblijedjelima od godina i priča, slagale su krumpir u pravilne hrpice, a žiža je titrala nad štandovima kao nevidljiva tkanina koja povezuje jutro, grad i ljude. Usred tog poznatoga kaosa jedna kumica iznenada poseže za starinskim mobitelom - onim glomaznim, s tipkama koje se čuju na dodir - i javlja se kratko, gotovo svečano, kao da govori s cijelim svijetom. Taj prizor, danas simpatičan i pomalo nestvaran, tad je bio znak da Zagreb zakoračuje u novo doba, ali bez žurbe da ostavi staro iza sebe.

