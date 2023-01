Hambar kraj Bjelovara postao oaza iz snova: Gosti uživaju u miru i netaknutoj prirodi

Dodjela 4 zvjezdice i nagrade Simply the Best Tomislavu Smrčeku iz Bjelovara je potvrda kako je kontinentalni turizam zakoračio u svijet ponude kroz široko otvorena vrata za tu djelatnost. Njegovo imanje u Starčevljanima, rubnom naselju Bjelovara, dokaz je da se ulaganja u turizam isplate, naravno, kako je Smrček i sam potvrdio, uz golemi trud, ljubav, ali i odricanje, a to je put ka zadovoljnim gostima kojih ima sve više. No najveća pohvala stiže od gostiju u novootvoreni objekt, a povratne informacije govore da će se oni opet vratiti. Neki gosti do sada nikad nisu boravili u Hrvatskoj, što je očiti dokaz da uz sunce i more imamo još aduta u turističkoj karti zemlje.