Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZAGRIJTE ZIMU

Havaji u Europi po zimi? Ovaj luksuzni hotel na Madeiri nudi bijeg od hladnoće

Smješten na litici iznad Atlantika, luksuzni hotel Reid’s Palace nudi vrhunski smještaj, spa uz ocean i iznimnu gastronomiju. Madeira, poznata kao europski Havaji, oduševljava blagom klimom i bujnom prirodom, te je idealna za zimski odmor
Havaji u Europi po zimi? Ovaj luksuzni hotel na Madeiri nudi bijeg od hladnoće
Smješten na litici usred 4 hektara suptropskih vrtova, Reid's Hotel nudi očaravajući pogled na Atlantski ocean. Upravo zbog takvog krajolika Madeira se često naziva europskim Havajima. Blaga klima i bujna vegetacija čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Boravak u ovom resortu omogućuje potpuni bijeg od zime uz luksuz i prirodu. | Foto: Booking
1/58
Smješten na litici usred 4 hektara suptropskih vrtova, Reid's Hotel nudi očaravajući pogled na Atlantski ocean. Upravo zbog takvog krajolika Madeira se često naziva europskim Havajima. Blaga klima i bujna vegetacija čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Boravak u ovom resortu omogućuje potpuni bijeg od zime uz luksuz i prirodu. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026