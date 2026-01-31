Havaji u Europi po zimi? Ovaj luksuzni hotel na Madeiri nudi bijeg od hladnoće

Smješten na litici iznad Atlantika, luksuzni hotel Reid’s Palace nudi vrhunski smještaj, spa uz ocean i iznimnu gastronomiju. Madeira, poznata kao europski Havaji, oduševljava blagom klimom i bujnom prirodom, te je idealna za zimski odmor
Smješten na litici usred 4 hektara suptropskih vrtova, Reid's Hotel nudi očaravajući pogled na Atlantski ocean. Upravo zbog takvog krajolika Madeira se često naziva europskim Havajima. Blaga klima i bujna vegetacija čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Boravak u ovom resortu omogućuje potpuni bijeg od zime uz luksuz i prirodu.
| Foto: Booking
Smješten na litici usred 4 hektara suptropskih vrtova, Reid's Hotel nudi očaravajući pogled na Atlantski ocean. Upravo zbog takvog krajolika Madeira se često naziva europskim Havajima. Blaga klima i bujna vegetacija čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Boravak u ovom resortu omogućuje potpuni bijeg od zime uz luksuz i prirodu.
|
Foto: Booking
Smješten na litici usred 4 hektara suptropskih vrtova, Reid's Hotel nudi očaravajući pogled na Atlantski ocean. Upravo zbog takvog krajolika Madeira se često naziva europskim Havajima. Blaga klima i bujna vegetacija čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Boravak u ovom resortu omogućuje potpuni bijeg od zime uz luksuz i prirodu.
| Foto: Booking
Elegantno uređene sobe s balkonima i mramornim kupaonicama pružaju vrhunsku udobnost i privatnost. Dok uživate u pogledu i sadržajima sobe, lako je shvatiti zašto je Madeira poznata kao europski Havaji. Ugodne temperature tijekom cijele godine čine je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Besplatan minibar i filmovi dodatno obogaćuju iskustvo boravka.
| Foto: Booking
Reid's Palace Spa nudi unutarnje i vanjske tretmane s privatnim hidromasažnim bazenima uz more. Opuštanje uz šum valova savršeno se uklapa u imidž Madeire kao europskih Havaja. Topla klima i wellness sadržaji čine destinaciju idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Sauna i vrhunski spa brendovi jamče dubinsku regeneraciju.
| Foto: Booking
Gosti mogu uživati u teniskim terenima i modernoj teretani okruženoj egzotičnim zelenilom. Takav aktivni stil života dodatno naglašava zašto se Madeira naziva europskim Havajima. Čak i zimi, ugodno vrijeme omogućuje boravak na otvorenom, što je čini idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Spoj rekreacije i prirode ovdje dolazi do punog izražaja.
| Foto: Booking
Restoran William s Michelinovom zvjezdicom i ostali gastronomski prostori nude jedinstven spoj lokalnih i međunarodnih okusa. Uživanje u hrani uz pogled na ocean podsjeća zašto je Madeira često opisana kao europski Havaji. Posebno zimi, ovakva kulinarska ponuda pruža toplinu i užitak, čineći je idealnom za zimski odmor u hladnim vremenima. Edvardijanski ambijent daje dodatnu notu profinjenosti.
| Foto: Booking
Hotel je udaljen samo 15 minuta hoda od centra Funchala, uz istovremeni osjećaj mira i privatnosti. Takva kombinacija urbanog života i prirode tipična je za Madeiru kao europske Havaje. Zahvaljujući blagoj klimi, otok je idealan za zimski odmor u hladnim vremenima. Besplatno parkiralište i dobra povezanost olakšavaju istraživanje otoka.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking