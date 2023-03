Hit brend Telfar ima novu ideju: Cijenu reguliraju kupci, ako ih je puno, cijena će ostati niska

Američki dizajner Clemens Telfar jedno je od najpopularnijih imena u svijetu torbi, njegove kreacije već nekoliko sezona na samom su vrhu top liste trendova. Torbe s njegovim potpisom nose zvijezde od Due Lipe do Beyonce, ali i političarke poput Alexandre Ocasio-Cortez.

No ne radi se o skupim torbama, cijene se kreću od oko 150 do 250 eura, ovisno o veličini. To je također jedan od ključnih elemenata koje Telfar želi - imati luksuzni hit proizvod po pristupačnoj cijeni. Upravo zato nose ih slavne, ali i dame koje naprosto prate trendove. Sada Clemens otvara novu etapu u poslovanju, smatra da može imati dobar proizvod po cijeni koja konstantno varira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako, mogao bi napuhati cijenu do neba - 2017. je godine osvojio prestižnu nagradu modne industrije, CFDA/Vogue Fashion Fund te predstavlja uz imena kao što su Louis Vuitton i Givenchy. Osim toga, umjesto velikih sponzora, pristao je da ga 2014. godine na reviji sponzorira Kmart, brend široke potrošnje, što je bilo neobično za nekoga tko ima dizajnerski predmet te ga namjerava prodavati slavnima diljem svijeta.

I on sam kupuje po jeftinim dućanima, to mu je dio imidža te sada priprema nešto novo. Naime, novi model cijena produžetak je njegove ideologije.

Clemens je na ideju došao s Babakom Radboyem, svojim kreativnim direktorom, prije otprilike godinu dana. Pokušavali su osmisliti cijene za novu kolekciju te pritom odlučili biti fer, odnosno donijeti neki model plaćanja koji će biti u odnosu na broj kupaca i potražnju. Svjesni da dizajneri napuhavaju cijene, nisu željeli biti u tom timu.

I inače Telfarov tim smatra da luksuz treba biti dostupan svima - ako je majica 500 dolara, kupit će je samo oni koji si je mogu priuštiti, iako je njezina realna cijena mnogo niža. A to je ono što ne žele, cilj je demokratizirati modni proizvod.

A ako znaju da će imati više narudžbi, napravit će ih još te cijenu ostaviti niskom, time će kupci regulirati čitav proces.

Pa su napravili plan. Svaki artikl će biti po veleprodajnoj cijeni, ali će cijena s vremenom rasti, po stopi od oko jedan cent svakih 20 minuta ili oko 10 do 20 eura svaki tjedan.

Time daju mogućnost svima da kupe po niskoj cijeni jer će ona narasti. No, ta cijena po kojoj se proda najviše proizvoda, ta će ostati zauvijek. Tu će cijenu dizajner i njegov tim smatrati - realnom. Time kupci određuju cijenu te sudjeluju u odlučivanju zarade brenda.

Osim toga, što je veća narudžba u tvornici u kojoj rade torbe, to je i proizvodnja jeftinija.

Smatraju da time idu u suprotnom smjeru od svijeta luksuza i ekonomije - a to je zaradi više, bez obzira na neku realnu cijenu.

Uvjereni su da nije fer da ljudi na početku imaju super visoku cijenu te da na koncu taj isti predmet završi na nekom sniženju, jer što je s onima koji su ga platili po punoj cijeni - pitaju se u Telfaru.

Ovaj eksperiment sa cijenama provodit će tijekom travnja ove godine. Ako upali, postavit će ga kao standardni model poslovanja.

Uz to, cilj im je privući pažnju na cjenovni sistem za koji smatraju da je u današnje vrijeme nepošten, piše FC.

Najčitaniji članci