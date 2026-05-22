Hit ljeta! Jimmy Choo ima svoju verziju omraženih plastičnih sandala iz Jugoslavije

U izlozima trgovina ponovno su se pojavili dobro poznati 'želatinasti', odnosno gumeni modeli obuće - od ravnih plastičnih sandala u nježnim pastelnim tonovima do prozirnih balerinki koje mnoge podsjećaju na ljetne dane iz djetinjstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Novi bizarni trend: Stigle su kroksice sa šiljcima i lancima, savršene za gotičare | Video: 24sata/pixsell

Dok kod nekih bude čistu nostalgiju, drugi s nevjericom gledaju povratak trenda za koji su mislili da je zauvijek ostao u prošlosti.

Na prostoru bivše Jugoslavije ove sandale neizbježno prizivaju uspomene na Jugoplastiku, tvornicu koja ih je godinama proizvodila i činila dostupnima gotovo svima. Bile su nezaobilazan dio ljetnih odmora - nosile su se na plažama, uz bazene, na rivama i gradskim ulicama.

Mnogi ih pamte kao praktičnu zaštitu od morskih ježeva i kamenitih obala, dok se drugi kroz smijeh prisjećaju žuljeva i prepoznatljivog mirisa plastike koji je obilježio jedno razdoblje.

Ipak, današnja verzija ovog povratničkog trenda dolazi u znatno modernijem izdanju. Ovog ljeta posebno su tražene prozirne 'jelly' balerinke, mrežaste plastične sandale, modeli s platformom, pastelne i svjetlucave varijante te jednostavne gumene sandale inspirirane opuštenim mediteranskim stilom.

Povratku ovog nostalgičnog trenda dodatno su pridonijeli i veliki modni brendovi. Jimmy Choo ove je sezone predstavio luksuzne gumene modele, uključujući sandale i cipele, dok je Chloé u kolekciji proljeće/ljeto predstavio prozirne gumene sandale i balerinke s retro prizvukom inspiriranim estetikom sedamdesetih.