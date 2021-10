Hlače niskog struka s lažnim tangama postale su prava senzacija na web shopu ASOS-a. Naime, ovim poprilično upečatljivim dizajnom istaknula se novopečena robna marka ASYOU.

Ove 'tanga hlače' s uzorkom krokodilske kože su 2u1, kombinacija hlača i tangi i stoje 30,99 eura, što je oko 233 kune. Sprijeda izgledaju potpuno normalno, pa čak lijepo, ali od iza je traka koja imitira tange i otkriva više nego što pokriva.

Reklo bi se da je ASOS odlučio oživjeti trend iz 90-ih i 2000-ih kada su se istovremeno nosile hlače niskog struka i tange pa su se one itekako vidjele. U to vrijeme je to bio prihvatljiv umjetnički izraz.

No, povratak ovog trenda su ljudi na društvenim mrežama nevoljko primili i nadaju se da ove hlače neće zaživjeti i u stvarnosti.

Jedna žena je na Twitteru napisala: 'Viktorijanci! Neka vas razveseli apsurdnost ovih tangi hlača na ASOS-u - i molite se da će zatvaranje trajati dovoljno dugo da nikada ne moramo gledati nekoga kako ih nosi na ulici Chapel u subotu navečer'.

Druga je pak iskomentirala: 'Sjećate li se kada su niske traperice bile u modi u 2000-ih, a vaša se kolegica s fakulteta se nagnula kako bi uzela svoj primjerak časopisa i istovremeno šokirala sve ljude u prostoriji s tangama koje nosi?'

No, jedan žena pak nije imala ništa protiv trenda te je na Twitteru napisala kako bi se ona 'jedino odlučila za drugačije tange, vjerojatno malo uže'.

A protiv tog trenda nema ništa protiv ni modni dizajner Zoran Aragović. Naime, iako tvrdi da se 90-te vraćaju na velika vrata u svijet mode, naglašava kako moda uvijek provocira pa tako i ovaj trend ne treba shvatiti preozbiljno. Ipak, on ga osobno podržava i veseli ga ako će nekoga vidjeti u jednom od takvih modela koji plijene pažnju.

- Ovakav komad odjeće definitivno zahtjeva savršenu figuru i sigurnost jer u suprotnom može izgledati vrlo jeftino - rekao je Aragović.

Suprotno tome, modni dizajner Ivan Alduk se nada da ovaj trend neće zaživjeti kod nas i smatra da je to još jedan marketinški trik tvrtke ASOS.

- ASOS vrlo često ima jednu marketinšku taktiku da izbaci artikle o kojima se priča i to najčešće na negativan način, ali poanta toga je da dobiju puno PR-a na temelju tih nekih artikala koji nisu uopće nosivi, a ja vjerujem da nisu čak ni prodajni - rekao je Alduk i dodao kako je to jedna velika tvrtka koja si može dozvoliti takve eksperimente

- Ja mislim da ono što oni žele postići izbacivanjem ovakvih artikala je biti 'hot topic' svih komunikacija, a ne neka zarada i prodaja - naglasio je.

Također, Alduk je primijetio da je takvih artikala zadnjih sezona baš kod njih bilo jako puno o kojima se puno pričalo i koji su punili medijske stupce. Upravo zbog toga Alduk misli da je to marketinški PR trik i da to nije stvar trenda.

- Možemo to gurati pod neki trend i nešto novo, ali javnost koja će to kupiti ili neće će odrediti hoće li taj trend zaživjeti na ulici - pojasnio je. Zato se Alduk smatra da ovaj trend neće zaživjeti jer to zaista nije funkcionalan i upotrebljiv odjevni komad.

- Odjevni komad mora imati uporište i biti funkcionalan da se može nositi u svakodnevnom životu. No, ne sumnjam da ćemo na nekim Influencerima na Instagramu vidjeti ovakve kombinacije s hlača tangama i da će to biti dosta zanimljivo za pogledati, ali svi vole izazvati reakciju i mislim da je to jedan način privlačenja pozornosti, je li to ispravno ili ne to je sad par drugih rukava - zaključio je Alduk.