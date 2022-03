Dragi Mevludine,

molim vas za savjet oko moje ljubavne veze. Otkad smo dobili dijete, više se nikako ne možemo složiti oko bilo čega. Njoj smetaju neke moje navike, predbacujemo si razne pogreške iz prošlosti i već smo neko vrijeme razdvojeni. Možemo li i kako uspjeti ponovno biti zajedno? Ili je bolje odustati? Iako je volim i mislim da i ona mene voli. Također me zanima ako mi možete što reći o mojoj poslovnoj i financijskoj situaciji. Hoće li ići na bolje? Unaprijed vam puno hvala na odgovorima.

šifra: glazbenik

Odgovor:

Poprilično ste djetinjasti, što ponekad i nije loše, veselog ste duha i naravi. Ne možete dugo boraviti na jednome mjestu, stalno biste bili u pokretu, maštoviti ste i volite sanjariti, a povremeno ste i tvrdoglavi. Gospođa s kojom ste uvijek će biti pomalo nezadovoljna i nezrela. Ona bi željela biti u centru pažnje. Duševno nije loša, ali morat ćete se s njom malo više pozabaviti i potruditi želite li iskreno spasiti brak. Ona želi i traži više pažnje, smatra da je zapostavljena i odbačena, a i dosta ste toga zajedno prošli. Trebali biste sjesti i razgovarati, mnogo se zrelije i odgovornije ponašati ako želite sačuvati vezu.

Ovo su za sada sitnice koje se mogu riješiti, no neće još dugo biti tako. Mogli biste pronaći i stručnjaka, odnosno s nekim se savjetovati, nije to nikakva sramota, a razgovor bi vam mogao pomoći. Vi ste oduvijek znali da je ona posesivna i pomalo tvrdoglava, ali to nije razlog da ne budete zajedno. Kao što rekoh, probajte smireno razgovarati jer vidim da zajedno možete mnogo bolje i više nego do sada, nedostaje vam iskustva i zrelosti. Zasad vas vidim skupa, ali morate se oboje više truditi. Šteta bi bila da vaša veza propadne jer vidim da ste ipak jedno za drugo i da ćete teško drugačije. Javite se ponovno za šest mjeseci.