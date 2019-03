Danas je Čista srijeda, znate li razliku između posta i nemrsa?

Prema današnjoj praksi post je obavezan za katolike u starosti od 18 do 60 godina dva puta godišnje - na Pepelnicu i na Veliki petak, a nemrs za starije od 14. godine. To se ne odnosi na trudnice, dojilje, teške bolesnike i one koji se bave teškim fizičkim radom.

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinje doba korizme ili četrdesetodnevnice, posebnog vremena u godini kad se katolici postom pripremaju za proslavu Uskrsa. Iako se često može čuti od ljudi da su se odlučili za post i 40 dana neće pušiti, jesti meso ili odreći nekog poroka, sama bit posta je malo drugačija.

Na ova dva dana Crkva propisuje post i nemrs.

Post znači jesti jednom na dan do sitosti.

Nemrs znači ne jesti meso.

Na dane posta i nemrsa to znači pojesti jedan obrok dnevno do sitosti i bez mesa. Ostale petke u godini, katolicima se preporučuje ne jesti meso.

U posebnim okolnostima, na primjer zbog posebne prehrane uslijed bolesti, ljudi se ne moraju držati nemrsa, već mogu svoj post pokazati na drugačiji način. Mogu se odreći nečeg drugog ili učiniti neko dobro djelo. Na primjer, pomoći nekom bližnjem, ili se odreći sokova i gaziranih pića.

No motiv za bilo kakvo odricanje u korizmi definitivno treba biti ljubav. Onda je riječ o savršenom odricanju. Ipak, ima primjera kad motiv odricanja nije ljubav nego mržnja i želja da se drugome svojim odricanjem našteti, ili pak zavist. Ta dva motiva definitivno nisu kršćanska. Također, Crkva poziva na odricanje od zabave kako bi čovjek našao unutarnji mir, i to prije svega kroz pobožnost križnog puta.

Foto: Fotolia

Korizma i post su osmišljeni kako bi se ljudi podsjetili koliko je život prolazan, i što sve imaju u životu. Sama Pepelnica ili Čista srijeda simbolično prikazuju pepeo kao simbol pokore i prisjećanje vremena koje je Isus proveo u pustinji.

Korizma ili četrdesetnica dio je liturgijske godine u kojem se kršćani, čineći pokoru i djela milosrđa, pripremaju proslaviti svoju središnju vjersku svetkovinu - Uskrs. Dok pokora, koja uključuje post, skromnost, lišavanje ugoda koje donose zabave, suzdržavanje od drugih tjelesnih ugoda, traje četrdeset dana, razdoblje korizme, zbog raznih prilagodbi, danas tehnički traje nepuna 44 dana.

U 5. stoljeću korizma i post traju četrdeset dana, počinju šestom nedjeljom, a završavaju na Veliki četvrtak, polaganjem biskupovih ruku na grešnike, koje je na taj način vraćao nazad u crkvu. No treba napomenuti da smisao korizme definitivno nije post koji dobro dođe zbog vraćanje linije i ona se ne svodi na pokoru u smislu da čovjeku nešto uzme, nego je njen smisao duhovno i moralno bogaćenje čovjeka.

Post je dobrovoljna apstinencija ili redukcija unosa sve ili određene hrane i pića na određen vremenski period. On je različit od nemrsa koji označava praksu odricanja od mesa. Stoga većina vjernika za Veliki petak ili Čistu srijedu prakticira samo nemrs, dok ljudi općenito vrlo rijetko prakticiraju post, objašnjava bitno.net.