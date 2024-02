Hoću li uspjeti završiti fakultet ili je ipak bolje da se zaposlim?

Dragi Mevludine,

zapeo sam na fakultetu, koji god ispit počnem rješavati ne uspijevam. Hoću li uspjeti završiti fakultet jer nisam baš siguran da to ide na dobro? Druga mi je solucija da prestanem s obrazovanjem i zaposlim se negdje što prije. Nisam siguran što mi je činiti i koji put je najbolji za mene. Što vi mislite? Također bih vas molio da mi pogledate u budućnost sve vezano uz ljubav jer me to također jako zanima. Hvala na odgovorima.

šifra: diploma

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Dragi mladiću, vrlo ste inteligentni i fakultet koji ste upisali vaša je domena stručnosti u budućnosti. Otvoreni ste prema drugim ljudima i iskustvima. Možda su vas u zadnje vrijeme okupirale neke druge stvari koje ste smatrali zabavnijima pa ste malo ostali bez elana za učenjem. No nemojte se ustručavati i brinuti jer završit ćete fakultet.

Samo ste u razdoblju u kojem imate manje energije. Vidim da ćete nakon fakulteta odmah dobiti i posao, a s njim stiže i djevojka s kojom ćete stupiti u brak. Nakon nekog vremena otvorit ćete svoju firmu i nećete imati nikakve prepreke na tom putu. U iduće tri godine puno toga ćete ostvariti. Sretno.