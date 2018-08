Horoskop u krevetu: Lavice će zavoditi, a Blizanci se žuriti...

Ovan

Ona: Ovnice imaju vrlo direktan pristup seksu te otvoreno uživaju u svome tijelu. Ona ne može zamisliti ljubavni odnos u kojem je seks loš i zato će ga brzo okončati. Traži muškarca koji će biti jak i znati "izboriti" se s njom, no da istovremeno posjeduje veliku nježnost. Ovnica je vatrena i često sama inicira seks, no jednako tako potrebno joj je i nježno maženje nakon seksa. Omiljene su joj poze u kojima ona dominira. Sposobna je biti vjerna, no kako je i osvetoljubiva, ako sazna da ste bili nevjerni, najčešće neće moći oprostiti.

On: Pripadnici ovog znaka vrlo su strastveni i traži ženu koja će ga moći zadovoljiti. Sve ga zanima i nije ga sram pitati, a osvaja brzim i spontanim nastupom. U mladosti je dosta često nevjerni, no kako stari, postaje vjerniji. Dugu predigru često smatra zamornom, pa vrlo brzo "prelazi na stvar". Unatoč tome, prema astrolozima ovnovi su jedni od najboljih ljubavnika.

Bik

Ona: Naizgled vrlo pasivne, žene rođene u znaku bik imaju vrlo jak seksualni nagon, kao i potrebu za romantikom. Dok je odnos još platonski, potrebno ju je riječima uvjeriti kako vam je stalo do nje i nemate ju namjeru samo iskoristiti. Vrlo su vjerne i osvajaju ženstvenošću.

On: Bikovi su tolerantni i dobri, a ženi prilazi tek nakon što obavi sve što je isplanirao za taj dan. Vjeran je, oprašta flert a i ne voli se svađati. Ne zanima ga prošlost žene, već isključivo njeno sadašnje ponašanje. Često su stidljivi u seksu i više vole kad je partnerica ta koja dominira.

Blizanci

Ona: Žene rođene u ovom znaku poklanjaju više paženje onom duhovnom, nego tjelesnom. Teško se zaljubljuju, a u seksu se u potpunosti opuštaju tek u kasnijim godinama. Kao ljubavnice su nježne i ne vole dramatične svađe ili lažni moral. Nevjera im nije strana, a u krevetu im brzo dosadi rutine te vole kreativne partnere koji će joj pomoći u "rušenju" granica.

On: Blizanci su nemirne duše i vrlo se lako uzbudi. Ne voli biti vezan uz kuću i žene koje ga guše svojom posesivnošću. Isto tako, nije ljubomoran i dozvoljava njoj iste slobode koje ona njemu daje. U principu je vjeran, osim ako u vezi nije zadovoljan. Nije poznat po svojim ljubavničkim sposobnostima, i seks često "obavlja" u žurbi.

Rak

Ona: Račice su su vrlo emotivne, a svoje osjećaje često i pokazuju. Iako vole sami seks, najbolje se opuštaju u naručju stalnog partnera u čiju su ljubav sigurne. Ako je nesretna ili razočarana u ljubavi, u stanju je dugo apstinirati od seksa. Ona je jedan od rijetkih horoskopskih znakova koji je u stanju oprostiti nevjeru, premda će zbog nje patiti više no bilo tko drugi.

On: Rakovi su vrlo pronicljivi, a obitelj mu je u životu vrlo važna. Premda će kao mladić biti sklon švrljanju, čim se zaljubi njegova se energija automatski okreće prema stvaranju zajedničkog doma. Za seks je gotovo uvijek spreman, a kako su i romantični vrlo će lako zadovoljiti svaku partnericu.

Lav

Ona: Žene rođene u ovom znaku poznate su kao velike zavodnice te u ljubavni nema predrasuda, kompromisa ili kompleksa. Dok ne pronađe muškarca za kojeg je sigurna da želi ostarjeti, s muškarcima se "igra". Želi kompletnu ljubav i partner vrlo često mora slijediti njezino vodstvo. Voli upadljive tipove, kao i dominirati u krevetu.

On: Proglašava ih se magnetski privlačnima, a žive po strogim načelima koje su si sami nametnuli. Ima izražen libido, no partnerice će birati vrlo pomno i po "zaslugama". Voli neobične poze i eksperimentiranje u seksu. Kao ljubavnik je vjeran te će se radije rastati nego prevariti.

Djevica

Ona: Djevice vrlo često glume veliku čednost, no zapravo su jedne od najpromiskuitetnijih. Kod partnera joj je najvažnije vidjeti da se trudi njoj udovoljiti, a ne libi se ni eksperimentirati u seksu. Ako u vezi odbija seks raznim izgovorima, znači da je izgubila zanimanje za muškarca. Najčešće se udaje u kasnijim godinama, nakon što se "iživjela" i to za muškarca za kojeg vjeruje da je dobar životni partner.

On: Muškarci djevice su skeptični, hladni i previše analiziraju. U seksu mu je bitnija nježnost i pažnja nego sam čin, a njegova je prednost što beskrajno želi ugoditi svojoj partnerici te je radišan ljubavnik. Kao muž je vjeran i pravi obiteljski tip. U ljubavi je poprilično proračunat.

Vaga

Ona: Žene rođene u znaku vage vrlo su koketne, često samodopadne i pomalo umišljene. Vrlo su emotivne i obožavaju komplimente i udvaranja. Imaju snažan libido i žele često voditi ljubav, a spremna je i na razne seksualne igrice poput preoblačenja i striptiza. Iako često flertuje, partneru je u fizičkom smislu vjerna.

On: Često ih se opisuje kao lijepe i zgodne muškarce, a kao ljubavnici su prosječni. Na početku veze se više trude, no kasnije se prepuštaju lijenosti i zbog toga njihova partnerica mora češće inicirati seks. Nevjeran je samo ako je duboko razočaran, a kad njegova je ljubav trajna i stabilna.

Škorpion

Ona: Žena rođena u ovom znaku želi snažnog ljubavnika koji će ju impresionirati svojom vještinom, izgledom ili inteligencijom. Otvorena je za razne prijedloge i seks joj je ključan u ljubavnom odnosu. Vrlo je atraktivna i sklona je koketiranju. Prevariti će ako joj se ukaže prilika koja se ne propušta, no o tome će kasnije vrlo uvjerljivo lagati. Vrlo je ljubomorna.

On: Ovaj tip muškarca želi od partnerice "sve ili ništa". Ako je istinski zainteresiran, u odnos se u potpunosti prepušta, do te mjere da guši slobodu partnerice. Vrlo je strastven i odličan ljubavnik, pomalo i fetišist, a važno mi je da ga partnerica jako uzbuđuje. Kao i ženske pripadnice ovog znaka, iznimno je ljubomoran.

Strijelac

Ona: Žene rođene u ovom znaku vrlo su maštovite najvažnije im je da odnosom ne zavlada rutina i navika. U seksu vole istraživati, premda će uvijek imati neke od poza ili radnji koje su im nezamislive. Imaju otvoren pristup seksu, a partnerov užitak im je jednako važan kao i njihov. Kao partnerice su vrlo tople, spremne na kompromis i razgovor, premda mogu biti i posesivne ako se osjete ugroženima. Vjerna je, prvenstveno zato jer ne zna dobro lagati, pa na taj način čuva vezu.

On: Ljubav je velik ideal za strijelca i kroz svoje djelovanje njoj uvijek teži. Prema ženama je kavalir, a u seksu je dječje radoznao. Nažalost, sklon je prevari, ali čak i ako vara, neće zapostaviti stalnu partnericu pa će tako ona rijetko primijetiti da je prevarena.

Jarac

Ona: Jarčice najveću pažnju obraćaju na nježnost i dodire. Iako djeluju hladnokrvno, vrlo su privlačne muškarcima. Budući da znaju što žele i u ljubavi se trude to postići. Voli seks i ima snažan libido te joj je potreban partner sličnih potreba, a ima otvoren stav prema seksu. Njezini su osjećaji vrlo duboki, nevjeru ne oprašta i radije prekida vezu makar i dalje voli ako je izdana. Nevjerne su samo ako su već odlučile da je vezi kraj, premda to nisu izrekle.

On: Muški jarci su naizgled lišeni romantike i strasti, realistični su i tako pristupaju seksu. Seks s njima je poprilično predvidljiv, no ipak dugo traje, a on ga vidi kao jednu vrstu ljubavne obaveze i međusobno ispunjavanje potreba. Obično se opuštaju s vremenom, pa će se tada tek odvažiti na eksperimente u seksu.

Vodenjak

Ona: Voli biti različita od drugih, a u seksu je vrlo slobodna, ponekad čak i perverzna. Ljubavnika će promijeniti čim uoči da im se karakteri ne poklapaju. Voli muškarce sa stilom i teško ju je osvojiti samo lijepim riječima. Nisu osobito vjerne, no mogu biti vrlo dobre partnerice.

On: Kao muškarca je ekscentričan, s čvrstim stavovima i velikim prohtjevima u ljubavi. U seksu je sposoban oduševiti partnericu svojom senzualnošću. Budući da je pomalo arogantan, s njime je u ljubavnoj svađi vrlo teško "izaći na kraj". Prioriteti mu se često mijenjaju, pa će ponekad prije misliti na sve drugo nego na svoju partnericu, no u svojoj "dobroj fazi" on će joj propuste nadoknaditi. Uživa u svim vrstama seksualnih igara i često razvija neobične fetiše.

Ribe

Ona: U ljubavnim odnosima često su naivne, pa često pate. Ako nemaju stalnog partnera, sklone su kratkotrajnim avanturama kako bi zadovoljile svoje seksualne potrebe. Krajnji im je cilj pronaći svog "princa na bijelom konju" te s njim ostvariti sve svoje seksualne fantazije. Zbog snažnog libida, partner s manjim potrebama sklon ju je proglasiti nimfomankom.

On: Muška riba je povučen i nerijetko stidljiv, a takav je i na ljubavnom planu. Zbog njegove dobroćudne prirode žene s njim lako manipuliraju. Poznati su kao nježni i požrtvovni ljubavnici skloni ugađanju, a seks im je bitan aspekt odnosa. Sposobni su prevariti, no i oprostiti prevaru.