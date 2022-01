1. Jarac

To je najzreliji znak horoskopa!

Pripadnici ovog znaka znaju što moraju napraviti kako bi uspjeli. Spremni su na žrtvu samo da dođu do cilja. I dok su drugi znakovi skloniji odustajanju i pronalaženju izgovora za neuspjeh, Jarcima se to ne događa.

2. Rak

Rak je savršeno odrastao čovjek.

Iako su su na glasu kao pretjerano emotivni i skloni napadajima nesigurnosti, i Rakovi su pri vrhu ljestvice najzrelijih znakova Zodijaka. Oni razumiju utjecaj određenog postupka i posljedice kad drugi ljudi to ne vide. Taktični su.

3. Djevica

Donosi jako dobre odluke.

Djevice su strpljiv i inteligentan znak uvijek spreman odigrati ulogu koju drugi izbjegavaju. Iako na život i ljude gledaju kritično, vrlo su brižne. Kada nešto obećaju, pripadnici ovog znaka će to ispuniti. Svjesni su svojih mana i neprestano rade na njima. Cilj im je savršenstvo.

4. Bik

Bik je uvijek razuman.

Pripadnici ovog znaka znaju biti vrlo tvrdoglavi i ponekad nisu skloni kompromisu, no općenito su vrlo zreli ljudi koji čvrsto stoje na zemlji. Njihova tvrdoglavost ponekad dolazi iz jasne ideje o tome kako nešto treba napraviti da bi funkcionirali, a znaju i što žele u životu. Zalažu se za ono u što vjeruju, nisu nametljivi i vrlo su pouzdani.

5. Vaga

To je vrlo mudar znak.

Iako su pripadnici ovog znaka vrlo površni i ponekad nezreli, po prirodi su skloni pravdi i jednakosti što im daje jednu dozu zrelosti. Vage ne strahuju zauzeti stav koji se drugima ne sviđa ako je to pošteno. Uvijek su spremne na kompromis i dogovor, samo da svi budu sretni.

6. Vodenjak

Vodenjak je oličenje zrelosti, ali...

Iako ljudi rođeni u ovom znaku imaju problema s izražavanjem emocija, zbog čega su nezreli u tom području života, oni su, s druge strane, vrlo promišljeni i progresivni. Poznati su kao buntovnici koji idu kontra svih samo da bi obranili svoja uvjerenja ili nečiju dobrobit.

7. Ribe

Kod Riba ima svega.

Pripadnici ovog znaka našli su se negdje u sredini ljestvice kad je zrelost u pitanju. S jedne strane su vrlo osjećajni i suosjećajni, a s druge teško podnose kritiku i skloni su se stavljati u ulogu žrtve. Nisu sposobni prihvatiti konstruktivnu kritiku i objektivno sagledati situaciju.

8. Škorpion

Škorpion ima nezrelu stranu.

Na prvi dojam djeluju vrlo zrelo, no ljudi rođeni u ovom znaku su na glasu kao najmanipulativniji znak Zodijaka. Većinu stvari rade zbog vlastite koristi i nisu spremni žrtvovati se za druge. Njihova nezrela strana posebno dolazi do izražaja kad smatraju da im je učinjena nepravda.

9. Lav

Lav ima problema sa zrelošću.

Pripadnici ovog znaka imaju neke osobine važne za zrelost, poput velikodušnosti i odanosti, no našli su se nisko na ovoj listi iz sličnih razloga kao i Škorpioni. Najveća im je mana što su egoistični i skloni vjerovati da su baš uvijek u pravu. To najviše dolazi do izražaja kada se s njima provede puno vremena. Za Lavove ne vrijede ista pravila kao i za druge ljude, barem tako vjeruju.

10. Strijelac

Strijelac je veliko dijete!

Kao duboko introspektivan i filozofski znak, pripadnici ovog znaka su u nekim aspektima vrlo zreli. Ali, toliko strahuju od predanosti da to graniči s fobijom. Napravit će sve da zadrže kontrolu nad svojom slobodom. Oni jednostavno vole život i žele uživati u njemu maksimalno, svaki dan - bez utega i ometanja.

11. Ovan

Ovan je daleko od zrelosti.

Pripadnici ovog znaka su sjajni ljudi koje je dobro imati u životu, posebno jer su brižni i samouvjereni. Ali, znaju biti vrlo netaktični i ne mare kako njihovo ponašanje i riječi utječu na druge ljude, posebno kad ih primi 'žuta minuta'. Nestrpljivi su i na momente čak i agresivni.

12. Blizanci

Ovo je najnezreliji znak Zodijaka!

Blizanci su ljudi koji bi bili najsretniji da nikad ne moraju odrasti. Užasavaju se obveza koje dolaze s godinama i skloni su pokušati ih svesti na minimum, bilo da ih prebace na druge ljude ili ignoriraju kao da će zbog toga nestati. Pripadnici ovog znaka zapravo troše puno mudrosti i energije na izbjegavanje obveza. Oni bi se samo zabavljali, iz dana u dan, prenosi msn.com.