Horoskopski znakovi s najboljim i najgorim smislom za humor

Svatko ima sposobnost s vremena na vrijeme biti smiješan, a svi znamo i ljude za koje se čini da im je humor prirodno urođen. Ovi druželjubivi ljudi vole zabavu, vole biti u središtu dobrog razgovora, izmamiti osmijeh svima oko sebe. Kao i svaka druga osobina, sposobnost osobe da bude smiješna može biti u velikoj mjeri povezana s njezinim znakom u Zodijaku.

1. Strijelac

Dosjetljivi i pametni Strijelci su najsmješniji znak Zodijaka. Strijelci su poznati po tome što mogu pronaći humor u svakoj situaciji, a obično su oni prijatelji zbog kojih se valjate po podu od smijeha nekoliko sekundi nakon što prođu kroz vrata. Savršeno su društvo kada ste u krizi, jer će oni biti osoba koja će pronaći jedinu smiješnu stvar u groznoj situaciji i iskoristiti je da se osjećate bolje. Oni su također fantastični pripovjedači, koji običan dan mogu pretvoriti u neku komediju, piše PureWow.

2. Vaga

Vage su društveni leptiri Zodijaka pa ne treba čuditi da su oni jedan od najsmješnijih znakova. Vage se hrane energijom drugih pa ako se vi smijete, i one se smiju. Znači li to da će ponekad ići u neugodne krajnosti kako bi bili sigurni da se svi oko njih dobro zabavljaju? Da, i to obično funkcionira.

3. Blizanci

Blizanci su poznati po svom daru za zezanje. Blizanci također imaju rijetku sposobnost da se rugaju drugima, a pritom ne prelaze granicu i ne djeluju kao zlobni ili uvredljivi. Vjerojatno zato što mogu bez problema iskoristiti svoju oštru inteligenciju za sebe. Iako duge priče ne moraju nužno biti njihova jača strana jer im lako dosade, Blizanci su uvijek dostupni za sarkastičan ili urnebesno smiješan komentar koji savršeno obuhvaća sve što se upravo dogodilo.

4. Ovan

Ovnovi su poznati po svom bezbrižnom smislu za humor i nije im strano korištenje tjelesnosti kako bi bili sigurni da će njihova šala uspjeti. Ovnovi će često koristiti šale kako bi privukli suigrače, kolege i prijatelje i pokazali im da je svijet siguran u njihovim vrlo smiješnim rukama. Ovnovi također vole 'fizički' humor, s glupim šetnjama, smiješnim licima i šalama koje im vrlo lako dolaze.

5. Lav

Lavovi prirodno vole biti u središtu pozornosti i duhovitost im pomaže u tome. Oni su onaj prijatelj koji voli ispričati priču punu pretjerivanja radi komičnog efekta i bez problema sami odglume sve dijelove, uključujući glasove. Naići će na probleme kada ih njihova želja za svjetlima reflektora natjera da pretjeraju sa humorom, pa se nađu na teritoriju koji je spektakularan ili ponekad neugodan.

6. Škorpion

Škorpioni vole duge, duboke razgovore, ali to ne znači da ih ne mogu začiniti s malo humora. Naravno, to bi mogao biti crni humor, ali i on može biti smiješan, kada se njime pravilno rukuje. Međutim, Škorpioni moraju paziti da svojim šalama ne skrenu na štetni ili uvredljivi teritorij i to shvate tek kada odu predaleko. Dajte novim prijateljima vremena da konačno shvate vaš humor, a kada to učine, valjat će se po podu od smijeha.

7. Djevica

Djevica je kraljica sarkazma, a njihov samozatajni smisao za humor natjerao je sve oko sebe da se uvijek iznova pitaju jesu li u društvu stvarnog komičara. Oni su ti koji brzo ukazuju na svaku ironiju u bilo kojoj situaciji. Ovakva vrsta humora može se više ili manje cijeniti ovisno o situaciji, ali kad djeluje, stvarno djeluje.

8. Ribe

Zanima vas duga, ali smiješna priča? Ribe su tu da obave taj posao. Ribe ne vole ništa drugo nego pripovijedati, ali ponekad mogu izgubiti i publiku. Budite sigurni da uvijek provjeravate one oko sebe kako biste bili sigurni da se nisu odjavili..., ali vi ste odličan pripovjedač svakoj grupi.

9. Bik

Bik je poznat po tome što je skroman i opušten, a takav mu je i smisao za humor. Oni nisu osobe koje izvikuju svoje šala naglas kako bi bili sigurni da su ih svi čuli. Ali oni će biti oni koji će najbližoj osobi šapnuti smiješan komentar, tjerajući je u napad smijeha. Iako je šala u dvoje uvijek zabavna, nemojte se bojati podijeliti taj humor sa svijetom i dopustiti drugima da se nasmiju. Kad je smijeh u pitanju, što više, to veselije

10. Rak

Rak je kralj samozatajnog humora, što je smiješno onima koji ih poznaju, ali može biti neugodno za one koji ne razumiju šalu. Rakovi također više vole 'bezobrazan humor' koji nekome može malo zvučati neukusnim, ali apsolutni je favorit za one koji uživaju u njemu. Svakako dajte do znanja onima oko sebe kako biste bili sigurni da znaju da se šalite, a onda ćete ih začas zaslijepiti svojom duhovitošću.

11. Vodenjak

Vodenjaci nisu pri dnu popisa jer nisu duhoviti, nego samo zato što radije uživaju u humoru drugih, i ne upadaju sa svojim šalama. Vodenjaci se isprva mogu zatvoriti pred drugima, radije dijeleći svoj humor samo s usko povezanom grupom, jer dijeljenje sa strancima čini ih da se osjećaju izloženo. Nema ništa loše u tome da se radije nasmijete nego da nasmijavate, ali pritom nemojte skrivati vlastite šale.

12. Jarac

Svaki znak može biti smiješan na svoj način, ali Jarci više vole suzdržavati emocije pa tako i smijeh, umjesto da ih pokažu svijetu. Općenito, Jarci mogu izgledati jako ozbiljno, posebno onima koji ne razumiju njihov specifičan smisao za humor. Opustite se malo i ne bojte se ponekad nasmijati sami sebi.









