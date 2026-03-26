DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Rolling Stonesi su 1970. krenuli u brendiranje, a Micku Jaggeru i dizajneru Johnu Pascheu inspiracija je bila božica Kali
'Hot lips' prvi put se pojavio na VIP ulaznicama za koncert
Iako mnogi vjeruju da su "Hot lips" ili "The Tongue" (vruće usne ili isplaženi jezik), crveni stilizirani znak Rolling Stonesa, inspirirani velikim usnama Micka Jaggera, Jagger je zaslužan samo za ideju na temelju koje je John Pasche, tad student Royal College of Art u Londonu, dizajnirao taj znak.
