Hrabra Dina Levačić preplivala Sjeverni kanal: Probijala sam se kroz 'minsko polje' meduza

Dina Levačić uspješno je dovršila šesti od sedam najvećih svjetskih plivačkih maratona "Oceans seven", u nedjelju je preplivala 34 km široki Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Za taj pothvat u moru hladnom između 14 i 15 stupnjeva Celzijusa trebalo joj je 10 sati, 26 minuta i 58 sekundi te je time postala 104. osoba i 43. žena kojoj je to uspjelo. Naravno, i prva osoba iz Hrvatske. Dina je do sada preplivala kanal Catalina, Engleski kanal, kanal Molokai, kanal Tsugaru, Gibraltarski tjesnac i sada Sjeverni kanal te joj je do kompletiranja "Oceans sevena" preostao još 23 kilometra dugi Cookov prolaz između sjevernog i južnog otoka na Novom Zelandu.