Hrabra mama Matea: Kćer mi je ošišala kosu, rak se vratio

Matea Aladrović Krajnović (32) 2016. godine oboljela je od karcinoma dojke. Bio je to dan nakon njenog 28-og rođendana, a njena kćerkica Paula tada je imala samo dvije i pol godine. Dijagnosticiran joj je invazivni karcinom s metastazama na limfnim čvorovima.

- Karcinom dojke otkrila sam 2016., tjedan dana sam imala bol te sam napipala kvržicu ispod pazuha i na dojci. Uputila se doktoru i nakon pregleda, snimanja i punkcije pokazalo se da je zloćudan karcinom s metastazama na limfnim čvorovima - objašnjava Matea.

Nakon toga kreće Mateina borba.

- Ogroman strah se pojavio, mislila sam da ću umrijeti i da je to moj kraj. Mislim da svima to prođe kroz glavu. Treba vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Ja sam se obratila Bogu za snagu i da bude uz mene i moju obitelj. Njemu sam sve predala i krenula u borbu - rekla je Matea.

U to vrijeme Mateina kćerkica Paula imala je samo 2,5 godine, a cijelu situaciju trebalo je i njoj objasniti.

- Paula je imala 2,5 godine tada. Sjećam se, čitala sam nalaz i plakala, u tom trenutku dolazi ona do mene i pita me: Zašto plačeš mama, jesam što napravila?. Spustila sam nalaz, zagrlila ju i rekla ne brini ništa, mami je nešto upalo u oko. Nisam dozvolila da me vidi u takvom stanju - ispričala je Matea.

Paula je tada samo htjela imati istu frizuru kao mama.

- Krenule su kemoterapije i gubitak kose, muž mi je obrijao glavu, a ona sva u čudu govori kako želi frizuru kao ja. Objasnili smo joj da sam bolesna, da idem na terapije da mi bude bolje. I sama vidi da većinom ležim, shvaća ona puno toga ali nema kukanja ni plakanja pored nje. Ona je moja velika snaga - objašnjava Matea.

Primila je 16 kemoterapija te je imala operaciju u kojoj joj je odstranjena cijela dojka i 17 limfnih čvorova u pazuhu. Nakon operacije imala je 25 zračenja, a svaka četiri mjeseca odlazila je redovno na kontrole.

Svaki mjesec primala je injekcije u trbuh, stavljena je u menopauzu, a jajnici su joj bili uspavani kako se bolest ne bi vratila. Nalazi su bili uredni, a Matea presretna što je pobijedila rak.

Na ljeto 2018. otišla je na kontrolu gdje su joj pronašli leziju na jetri. Nije ni željela misliti na ono najgore, na karcinom.

Nakon dva mjeseca pregledi su pokazali da se ipak radi o karcinomu i to istom, ali uz metastaze na jetri i kostima. Hitno je poslana na operaciju jajnika jer, kako su joj doktori rekli, 'nisu bili dovoljno uspavani' i moraju se vaditi.

- Vratio se nakon dvije godine, na jetru i kosti. Teško je bilo čitati nalaz i suočiti se opet s rakom ali ne možemo promijeniti situaciju, prihvatila sam i znam da se moram boriti - rekla je Matea.

Matea se po drugi put suočila s gubitkom kose.

- Jednostavno ne mogu kukati radi kose kada je situacija takva da nema lijeka za moj rak. Meni je bitno da živim i da kemoterapija zaustavi širenje bolesti. Naravno nije mi bilo svejedno ali izgled je najmanje bitan, ljepota naše duše je važnija - kaže Matea.

- Godinu dana sam bila na pametnom lijeku, prestao je djelovati i prije mjesec dana sam počela s kemoterapijama. Doktorica nije odredila koliko ću ih primati, moramo vidjeti stanje na CT-u za dva mjeseca i vidjeti kako terapija djeluje na rak - objašnjava Matea.

Matea trenutno ide na kemoterapije, a zbog gubitka kose donijela je odluku da obrije glavu. Međutim, Matea nije za to otišla kod frizera već je njen frizer bila njena šestogodišnja hrabra kćerkica Paula.

- Objasnila sam joj da gubim kosu od terapije i da se moram ošišati. Ona me pitala da mi pomogne i da snimimo video. Odlično se zabavila, i sve je normalno prihvatila - kaže Matea.

Kćerkica joj je škarama skraćivala kosu, a u pomoć joj je uskočio i suprug koji ju je obrijao do kraja s mašinicom.

A odakle dolazi sva Mateina hrabrost?

- Vjera u Boga. Bog je učinio puno lijepih stvari kroz moju bolest, velika je utjeha da nas čeka život vječni i sve će ovo proći. Svi imamo određeni križ u životu i izbor je samo na nama hoćemo li ga prihvatiti i nositi - objašnjava Matea.

No osim vjere u Boga, Mateina najveća podrška na njenom putu je njezina obitelj.

- Suprug je na bolovanju zbog mene preko godinu dana. Puno mi to znači, vodi brigu o svemu i on je naša hodajuća ljubav, a i Bog nam svima skupa daje ogromnu snagu - kaže Matea.

Matea se prvo liječila u Zagrebu na Rebru ali kako živi u Slavonskom Brodu, a kemoterapije prima svaki tjedan, tamo se i prebacila.

Za vrijeme koronavirusa Mateini odlasci u bolnice bili su obavezni uz držanje propisanih mjera, a kako kaže bez maski i rukavica ne ide nigdje.

- Rak me naučio da sutra ne postoji, tu sam gdje jesam u ovome trenutku i idemo korak po korak - kaže Matea.

