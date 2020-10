- Smatram da mo\u017ee\u0161 \u017eivjeti od bilo kojeg posla koji radi\u0161, pa \u010dak i u Hrvatskoj, ako si u njega ulo\u017eio dovoljno truda, rada, odricanja i trudio se biti jedinstven! Nikada nisam razmi\u0161ljala o ideji da trebam poput ostalih oti\u0107i iz Hrvatske jer je negdje drugdje bolje, te \u010detiri vodilje su mi bile i jo\u0161 uvijek jesu glavna motivacija za novi dan - energi\u010dno \u0107e Monika.

Hrabra Monika usred korone otvorila biznis: 'Peče' torte od pelena za novopečene mame!

Izrada poklona joj je dugi niz godina bio hobi, to su bili, kako kaže, slatki užitci kada odluta u neki svoj svijet. Taj svijet je iz mjeseca u mjesec postajao sve veći dok jednog dana nije shvatila da samo taj svijet vidi

<p>Torte od pelena. Ako ste mislili da te tri riječi nikada nećete vidjeti ili čuti zajedno kao npr. 'sarma od maramica', simpatična Zagrepčanka <strong>Monika Deh </strong>tu je da vas razuvjeri. Jedna je od onih hrabrica koje su u jeku pandemije otvorile svoj biznis u Hrvatskoj i to poprilično neobičan za ove prostore, barem smo to tako isprve mislili.</p><p>- U Hrvatskoj ima svega nekoliko firmi koji se bave sličnom djelatnošću kao i ja, naravno kako je ovaj posao dizajniranje, odnosno kreiranje, svaka ruka ima drugačiji stil. Tako da konkretno torte od pelena na tržištu u praksi budu vrlo različite. Moje kreacije su pokloni s karakterom, a ono što me čini drugačijom je to da volim naglasiti boje i pazim da je svaka stvar na svom mjestu - govori Monika pakirajući gotov poklon u celofan. U njega dodaje i neki lijepi citat. Otkriva nam i malu tajnu formulu preživljavanja u Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Smatram da možeš živjeti od bilo kojeg posla koji radiš, pa čak i u Hrvatskoj, ako si u njega uložio dovoljno truda, rada, odricanja i trudio se biti jedinstven! Nikada nisam razmišljala o ideji da trebam poput ostalih otići iz Hrvatske jer je negdje drugdje bolje, te četiri vodilje su mi bile i još uvijek jesu glavna motivacija za novi dan - energično će Monika.</p><p>Izrada poklona joj je dugi niz godina bio hobi, to su bili, kako kaže, slatki užitci kada pri izradi odluta u neki svoj svijet. Taj svijet je iz mjeseca u mjesec postajao sve veći dok jednog dana nije shvatila da samo taj svijet vidi. Poklone za sada izrađuje sama iako vjeruje da će joj u bližoj budućnosti trebati pomoć. Velika podrška joj je suprug koje pomaže pri nabavi i administraciji.</p><p>- Prostora za rast ima i više nego dovoljno. Web stranica samo što nije gotova tako da će i tamo ljudi uz pomoć par klikova doći do omiljenih poklona. Isto tako ubrzo će tri vrste poklona (poklon za bebe, djecu i odrasle) biti na policama manjeg trgovačkog lanca, a ono što mi je svakako velika želja u budućnosti je kompletna dekoracija rođendanskih stolova, bilo za djecu ili odrasle - otkrila nam je Monika te dodala kako prilikom samog otvaranja firme nije imala loših iskustava.</p><p>Hrvatska je u njenom slučaju dokazala da je i ranije bila spremna digitalizirati birokraciju. </p><p>- Sve sam napravila online, jest da je u pitanju poveći obrazac kojeg moraš kompletno popuniti, ali kada to napraviš sve se automatski šalje svim nadležnim tijelima koja bi inače morao obilaziti nekoliko puta. Sve mi je bilo gotovo kroz par dana, s tim da sam ime 'Alegria' morala dodatno obrazložiti. Svakako bih takav način preporučila svima koji planiraju otvoriti firmu, jer je i financijski drastično manja cifra - rekla nam je ova Zagrepčanka.</p><h2>Torte od pelena prepoznalo i tržište te 'Odabrale mame'</h2><p>Kontinuitet rada zadržala je i za vrijeme krize jer poklone šalje diljem Hrvatske, a u Grad Zagreb dostavljaju besplatno. Kriza možda i dalje traje, ali djeca se i dalje rađaju, rođendani slave, a pokloni pristižu. </p><p>- Bez obzira na sve trudila sam se gledati pozitivno i raditi istim intenzitetom, širiti ponudu što su kupci očito prepoznali. Ono na što sam posebno ponosna je to što sam se odvažila firmu prijaviti agenciji za istraživanje tržišta Odabrale mame. Hrvatske mame su preporučile naše torte od pelena, dale oznaku povjerenja, dodanu vrijednost usluzi i proizvodu, te nas ocijenile kao vjerodostojan proizvod za kupnju svakom potrošaču. To je svakako šlag na torti te kruna za trud i rad - dodaje Monika priznajući kako nije uvijek lako vjerovati u uspjeh.</p><p>Vodila se time da će njenu kreativnost kad tad prepoznati, iako je tzv. 'baby shower' kao takav popularniji u SAD-u i nije baš zaživio kod nas. Zato jer Hrvati imaju svoju tradiciju i ne treba im neki tamo Amer da im kaže kako će i kada darovati dijete.</p><p>- Mi se prilikom prvog posjeta bebi ili krštenja bebe vodimo onom starom poslovicom 'pravi gost nogom otvara vrata'. Mislim da mi još uvijek poštujemo one stare običaje i tradicije i to mi je ok. Nije bitno kojom prilikom poklanjamo dar, bitan je osmjeh i oduševljenje onoga tko ga prima - priča nam Monika s istom iskrom u oku koju je imala i na početku priče.</p><p>Što ljudima zapravo nudiš, upitali smo je. Možda netko još uvijek misli da slijedi recept za tortu, pa da ne varamo ljude jer će ostati gladni. </p><p>- Možda gladni za još poklona - brzo se snašla Monika.</p><p>- Torte od pelena sadrže potrepštine koje mama, odnosno beba koristi u prvim mjesecima života. Uz njih na poklon dajemo i okvir sa citatom ili slikom bebe po želji. Dječji pokloni koje imamo u ponudi većinom sadrže omiljene im slatkiše, igračke ili školski pribor. Tu su i rođendanski pokloni za odrasle, godišnjice braka, djevojačke i momačke večeri, te sezonska ponuda/BBQ poklon paket, te Vrtni poklon paketi - nabrojala je u jednom dahu.</p><p>A cijena? Od 160 pa sve do 1600 kuna, koliko je stajala najskuplja torta koju je radila.<br/> <br/> I kome još uvijek nije jasno što su torte od pelena?</p>