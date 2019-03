Mamice, napokon te mogu čuti: Petra (4) je rođena skoro gluha

Čim se probudila nakon trosatne operacije, Našičanka Petra Katruša mami je prstom pokazala da joj stavi vanjski dio pužnice na glavu. Otkad je, prije nešto više od godinu dana, bila na operaciji ugradnje prve umjetne pužnice u osječkom Kliničkom bolničkom centru, Petra ne voli kad ne čuje. Naime, prije nekoliko dana liječnici osječke bolnice, Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata, uz pomoć kolega iz Zagreba, malenoj su Petri ugradili i drugu umjetnu pužnicu, pa je ona tako postala jedna od samo deset pacijenata u Hrvatskoj koji imaju ugrađenu obostranu umjetnu pužnicu.

- Petra je rođena iz blizanačke trudnoće koja se iskomplicirala kad sam u 22. tjednu počela gubiti plodnu vodu. U 27. tjednu morala sam na hitan carski rez i blizanci su rođeni kao palčići. Ivan se odlično razvijao i s njim nije bilo problema, a Petra je imala samo 730 grama i 30 centimetara. Pet tjedana bila je bez plodne vode i zapravo je medicinsko čudo što je preživjela - priča mama Renata. Čini se, dodaje, da se sama izborila za sebe i to čini svakodnevno.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - Otpuštena je iz bolnice kao dijete s urednim sluhom, ali sam vrlo brzo primijetila da to nije tako. Nije reagirala na zvukove, nije čak ni glasno plakala. Prvi pregled u Zagrebu pokazao je da ima veliku nagluhost, koja graniči s gluhoćom i već tad smo počeli sa slušnim aparatićima, ali nije bilo pomaka - priča majka dodajući da je Petra dvije godine nosila aparatiće i išla na vježbe u Suvag. Čula je samo jače zvukove, pa su u Suvagu predložili pužnicu i tad joj je u osječkoj bolnici ugrađena prva.

- Bila je prvo dijete kojemu su ugradili pužnicu. Nakon godinu dana čujnosti pokazala je napredak. Govorila je desetak riječi i puno više razumjela. Na pregledu kod dr. Roberta Trotića u bolnici Sestre milosrdnice saznali smo da bi napredak bio veći kad bi joj ugradili i drugu pužnicu, no ona puno košta. Nismo sami mogli namaknuti 157.000 kuna. Onda su dobri ljudi iz grada Našica organizirali akciju prikupljanja novca za Petrinu pužnicu.

Koliko god je nama zbog toga bilo silno neugodno, plakali smo od sreće kada god bi dobili neki iznos. Čim smo skupili potrebno, dogovorili smo kupnju te pužnice - kaže mama Renata koja, osim Petre, ima još četvero djece i supruga koji također puno radi sa Petrom u učenju glasova.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Djevojčica je tek neki dan izašla iz bolnice. Operacija je trajala tri sata i prošla je bez problema. Još nije svjesna da ima i drugu pužnicu ali će sa šest tjedana, kada joj budu zarasle rane i kada joj liječnici spoje vanjsku jedinicu te uključe pužnicu, otkriti kako je to čuti na oba uha. No, na taj će se osjećaj morati neko vrijeme privikavati pa će u prvo vrijeme slušati samo na jedno uho, preko nove pužnice, i tek kada se navikne uključit će joj i drugu.

- Zato jer je prvo bila gluha, pa onda čula samo pojedinačne i jake zvukove, a onda sa prvom pužnicom i glasove, Petra trenutno ne voli kada se nalazi u bučnoj prostoriji. Zato joj je potrebna adaptacija na obje pužnice i činjenicu da čuje na oba uha -kaže mama.

- U Hrvatskoj je do sada ugrađeno svega šest bilateralnih pužnica jer naši pacijenti imaju pravo preko HZZO dobiti jednu, a drugu moraju sami kupiti. One su trend u svijetu pogotovo kada su u pitanju djeca. Pužnice su moderno, ali i jedino rješenje za gluhoću. Alternativa je jedino znakovni jezik i život u tišini. S jednom pužnicom dijete dosegne ukupno onu razinu govora i razumijevanja koju gluho dijete s dvije umjetne pužnice dosegne već s 24 mjeseca. Stoga je bitno da se djeci između druge i sedme godine ugrade dvije pužnice jer nastojimo osposobiti dijete da ide u redovnu školu sa svojim vršnjacima - kazao je prof. dr. sc. Trotić nakon obavljene operacije.

- Mi smo peti centar za ugradnju umjetnih pužnica u Hrvatskoj. Svake godine ugradimo jednu do dvije umjetne pužnice, a sada je prvi puta da smo ugradili obostranu. Drago nam je da je baš malena pacijentica dobila priliku za to. Inače, godišnje se u Hrvatskoj rađa između 30 i 40 gluhe djece, toliko HZZO i odobri i toliko svi bolnički centri i ugrade - kazao je dr. Hrvoje Mihalj. Pužnica je Petri pomogla i da prohoda jer zbog gluhoće nije funkcionirao centar za ravnotežu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - Kada bi se i ustala samostalno hodala je nekoordiniranim hodom. Ima poremećaj motorike od rođenja ali će joj se to sada malo popraviti. Već je sa prvom pužnicom bolje hodala, a mislim da će sada još i bolje. Ona je naša mala lavica. Nema toga što ne može postići ako to zaželi. Jako je uporna. Svjesna je svoje situacije pa je te neke hendikepe koje ima nadomjestila drugim čuvstvima. Čim joj baterije na pužnici počnu slabiti ona to osjeti, skine pužnicu i pokaže mi da moramo mijenjati baterije. Sada nam predstoje rehabilitacije i vjerujem da će ona uskoro moći puno više govoriti - kaže mama Renata Ii dodaje: Bez svih tih dobrih ljudi ne bismo uspjeli. Petra sada čuje zahvaljujući svima njima - suznih očiju kaže mama.

Hrvatska bi trebala još umjetnih pužnica za odrasle osobe koje s vremenom izgube sluh, a još moraju kvalitetno živjeti. Realno, godišnje bi trebalo između 60 i 70 umjetnih pužnica, a ako se uzme u obzir standard koji imaju Njemačka i Austrija, koje takvim osobama odobravaju ugradnju obostranih pužnica, onda bi se broj odobrenih trebao udvostručiti. No, novca za takve pacijente nema. HZZO je počeo financirati nabavu umjetnih pužnica 2004. godine i iznos za to do danas nije povećan ni za lipu. Radi se o godišnjem iznosu od tri milijuna kuna.