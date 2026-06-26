Hrvati, evo gdje se možete besplatno osvježiti za vikend!

Hrvatsku je zahvatio toplinski val, a temperature u mnogim gradovima penju se i preko 35 stupnjeva. Asfalt se užari već ujutro, zrak je težak, a boravak u zatvorenim prostorima postaje sve manje podnošljiv. U takvim danima jedino pravo pitanje postaje - gdje se rashladiti bez da potrošite puno novca?

Dobra vijest je da rješenje ne mora biti ni daleko ni skupo. Hrvatska je prepuna prirodnih kupališta, rijeka, jezera, ali i gradskih bazena koji nude savršen bijeg od vrućine. Od Zagreba i okolice, preko Gorskog kotara pa sve do obale i Slavonije, mogućnosti za besplatno osvježenje ima više nego što se čini na prvu.

1. Zagrebački gradski bazeni (Šalata, Mladost, Utrine, Iver, Jelkovec)

Ovog vikenda vrijedi iskoristiti priliku jer je ulaz na sve gradske bazene besplatan. Istovremeno su nakon obnove ponovno otvoreni i vanjski bazeni na Šalati.

Zbog velikih vrućina Grad Zagreb omogućio je besplatan ulaz na bazene na Šalati | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Uz besplatne gradske bazene, Zagreb ovog vikenda otvara vrata i svojih knjižnica, muzeja i galerija – sve potpuno besplatno za građane u sklopu ljetnog programa.

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2. Korana - kupalište Foginovo (Karlovac)

Najpoznatije riječno kupalište u Hrvatskoj. Uređene plaže, prirodan hlad i čista rijeka odlični su za vikend izlet po ovim vrućinama.

Karlovac: Osvježenje u rijeci Korani | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

3. Mrežnica (Duga Resa i Generalski Stol)

Kristalno čista rijeka prepuna sedrenih slapova i malih prirodnih bazena. Savršena za kupanje, kajak ili samo opuštanje uz vodu.

Osvježenje u rijeci Mrežnici | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

4. Bajer Fužine (Gorski kotar)

Veliko jezero okruženo šumom gdje su temperature osjetno niže nego u gradovima. Idealno za šetnju, vožnju SUP-om ili piknik.

Fužine: Posjetitelji uživaju na jezeru Bajer | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

5. Drava kod Osijeka, Copacabana plaža uz Dravu

Osijek: Spas od vrućina mnogi su potražili na popularnoj gradskoj plaži | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

6. Zrmanja - Muškovci

Jedna od najljepših hrvatskih rijeka. Kupanje u smaragdnoj vodi, rafting ili odmor uz slapove odličan su izbor za vikend odmor.

Izletište Muškovci na rijeci Zrmanji | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

7. Baćinska jezera (Ploče)

Skupina od sedam jezera nedaleko od mora. Mirna priroda, vožnja kajakom i puno manje gužve nego na obali.

Metković: Baćinska jezera | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

8. Ušće Neretve (Klek - Komin - Ploče)

Posebno mjesto gdje se rijeka susreće s morem. Osim kupanja, popularno je među ljubiteljima kajtanja i promatranja zalaska sunca.

Reportaža o kupanju na ušću Neretve | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

9. Jezero Čiče

Omiljeno kupalište Zagrepčana, svega dvadesetak minuta od centra grada. Često ga preporučuju i oni koji traže alternativu Jarunu.

Velika Gorica dobiva modernu plažu "Čič Beach", počinje uređenje kupališta na jezeru Čiče | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

10. Sabljaci kod Ogulina

Često ga nazivaju "ogulinskim morem".

Klek i jezero Sabljaci | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

11. Borovik (Đakovština)

Odličan izbor za Slavoniju.

Upute za sigurno kupanje

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača valja biti na oprezu, objavila je PU karlovačka.

Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, apeliraju na građane: