Hrvati, nema brige, bit će maslinovog ulja ove godine: Cijene neće ići iznad 20 eura

Urod maslina ove godine je odličan, kao i kvaliteta ploda, jer zbog sušnog ljeta nije bilo štetnika ni puno bolesti. Stoga će ulje biti vrhunske kvalitete. Ne treba očekivati nestašice ulja, no zbog jako sušnog ljeta masline su tijekom kolovoza hibernirale, sporije stvarajući ulje, a kiše u listopadu dovele su do toga da na kraju sadrže veću količinu vode. Zbog toga je randman, odnosno omjer između kilograma maslina koji se donese na preradu u uljaru i količine ulja koju se za to dobije nepovoljan, a to bi u konačnici moglo utjecati na to da poraste cijena maslinova ulja, kažu naši sugovornici, no ne - dramatično.

- Randman se ove godine kreće oko 10, plus-minus 2, što znači da je potrebno 10 kilograma ploda kako biste dobili litru ulja. To može utjecati na cijenu ulja, no ona ne bi trebala poskupjeti previše. Osim toga, ovo nam nije prva takva godina jer se klima već dulje mijenja, a idućih godina vjerojatno će tijekom ljeta biti i više sušnih razdoblja, no tome se samo treba prilagoditi. Rekla bih da ćemo morati pomicati vrijeme berbe, kao što smo mi to učinili - kaže dr. sc. Tatjana Klepo, potpredsjednica Udruge maslinara Kaštela "Mastrinka".

Kaže kako su lani maslinari na tom području brali masline već oko 15. listopada, dok su ove godine to pomaknuli prema početku studenoga i tek sad su u jeku berbe, s tim da je upravo tjedan koji je u tijeku, s dosta sunčanih dana i bure, idealan za berbu.

- Vjerujem da će prilagodba datuma berbe ubuduće biti jako važna - kaže sugovornica te dodaje kako bi cijena prerade ulja zbog lošeg randmana mogla biti nešto viša, slijedom čega treba očekivati korekciju cijena, no one ne bi smjele drastično porasti.

- Tko se puno žali, dosta laže - kaže uz smijeh ing. agronomije Zdenko Barac, tajnik Udruge maslinara istarske županije "Olea", na tvrdnju kako se ovih dana upravo iz Istre čuju najave kako bi ulje moglo poskupiti.

- Moguće je da će maslinari koji rade brendirana ulja morati dizati cijenu jer je činjenica da je proizvodnja ulja zbog veće količine vode u maslinama skuplja. No ovih dana, dok traje berba, imamo i buru, koja ih isušuje, pa će randman biti bolji, a to znači da drastičnog poskupljenja ne bi trebalo biti. Slično je i s uljima koja kupujemo u trgovinama, po cijenama od 20-ak eura za litru - možda bude korekcije cijena, ali ne velike. Osim toga, ulja će biti sasvim dovoljno, pa veliko poskupljenje ne bi imalo smisla jer ga treba prodati - kaže Barac.

Podsjeća kako litru vina prosječne kvalitete u trgovinama plaćamo oko sedam eura, a prosječna cijena litre maslinova ulja je otprilike tri puta viša.

- Nitko se ne žali na cijenu vina, a često čujemo da je maslinovo ulje preskupo. Mnogi pritom zaboravljaju da je proizvodnja maslinova ulja puno kompliciranija i teža te u konačnici puno skuplja - zaključuje Barac.

Kooperanti u okolici

Sezona branja maslina gotovo je pri kraju. Kod maslinara i uljara Davora Zaninija iz Banjola u Istri radi se još punom parom, a maslinari automobilima dovoze netom ubrane masline.

Davorova uljara "Nonno Bruno" preradila je ove sezone na tone maslina, a posluju od 2012. godine kao najjužnija uljara u Istri. Ima dva proizvodna pogona u jednoj uljari.

- Kad je velika gužva, a to je sredina listopada, radi se konstantno. Ne spava se jer se obrađuje od 40 do 50 tona maslina dnevno. Među prvima počnemo i među prvima završimo. Vlastitih maslina imam oko 400. To nije puno. Moje masline zapravo služe za drugu stvar. Prvi idem u berbu prije početka rada uljare i te masline meni praktički uglavnom služe da upogonim strojeve - rekao je uljar Zanini.

Ima svoje kooperante u okolici koji imaju prvoklasni plod pa Zanini ima na kraju nagrađivano maslinovo ulje, i to diljem svijeta. Samo četiri zlata iz New Yorka dovoljan su dokaz izvrsnosti. Ali kakvo je stanje ove godine s maslinovim uljem? Maslina ima, ali ulja baš i nema.

- Ova godina bila je kako kome. Ploda je bilo, ali ulja nema. Zašto? Zato što se moramo prilagođavati klimatskim promjenama. Ovo ljeto je bilo toliko toplo da je maslina išla u hibernaciju. Moglo je se i zalijevati, ali je izrazito vruće i išle su u hibernaciju. Kad su napokon trebale počele raditi svoje u rujnu, pale su nenormalne kiše. Treća stvar koja je jako bitna su preporuke Ministarstva poljoprivrede, koje su rekla da 6. studenoga završava zrioba maslina u južnoj Istri. Nitko to ne sluša. Tek zadnje masline koje ljudi dovoze na preradu su puno bolje i radmani su počeli rasti. Radman je pos

totak ulja na kilogram maslina i on kod brojnih maslinara varira od niskih 4,5 pa do 17. Kako kod koga - objasnio je stručnjak.

Ali to ovisi i o sorti maslina. Zanini ima bužu, istarsku bjelicu, leccino... Istarska bjelica, dodao je, inače sazrijeva zadnja, a ove godine je dozrela prva.

- Nevjerojatno. To se još nije dogodilo - priznao je Zanini.

Maslinovo ulje će zbog svega poskupjeti, a cijena će mu ponegdje biti kao "suho zlato". Negdje i 20 eura za litru. Ali Zanini neće poskupjeti.

- Mnogi će dići cijene, ali ja neću. Neću poskupjeti jer mi ta poskupljenja idu na živce polako. Kod mene je 16 eura litra, kao i prošle godine, što je po meni poštena cijena - rekao je nagrađivani uljar.

Uljara radi danonoćno

Nešto južnije, u okolici Zadra, uljara Kožino startala je s radom 21. listopada. Radi se u tri smjene, strojevi melju masline - danonoćno.

- Sad beru stranci, a dovoljno je reći da posla imamo toliko da upisujemo raspored za prosinac. Pretpostavljam da će ovo biti jedna od najduljih sezona u preradi, barem otkad vodim posao u uljari - govori Luka Ljubičić dok nadgleda tko donosi masline i stavlja ih na vagu, a pravilo je da kad su vlasnikove masline na redu za preradu, do kraja mora biti uz finalni proizvod, ulje jarko zelene boje.

Vlasnik maslinika u Crnom je i umirovljenik Marijan Marić, koji živi u Zagrebu. Stabla su stara tek osam godina i ovo mu je prva berba, kao i prve kapi vlastitog ulja, pa ne skriva osmijeh s lica.

- Zasadio sam nekoliko vrsta, za prvi put mislim da će biti pedesetak litara ulja, ne prodajem ništa, sve razdijelim obitelji, kome treba, i zapravo sam zadovoljan kako je sve ispalo, iako sam uložio veliki trud - govori umirovljenik dok toči svoje ulje u kanistre.

Velika je gužva, svi žele što prije doći na red. Morate najmanje donijeti 150 kilograma maslina da bi ih uljara uopće primila na preradu. Ako nemate toliko, rade se neke druge kombinacije, tipa mijenjaju se masline za ulje.

- Mi imamo maslinik star 200 godina. Puno radimo, ulje prodajemo, i cijena je od 16 do 18 eura po litri, ali ove godine smo digli na 20 eura. Nemamo problema s plasmanom - objasnio je maslinar i uljar Zdravo Šokota.

Uljare rade punom parom, ulja će biti, već od 15 eura, a poslije je krajnja cijena 20 eura, osim ako nije riječ o nekim posebnim lokacijama ili vrstama maslina. No svi koji rade u maslinama kažu da su cijene ulja preniske, a kupci da su previsoke.