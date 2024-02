Hrvatska influencerica snimala uplakano dijete u avionu pa izazvala burne reakcije

Kad me pitaju: 'Kad ćeš ti?', prokomentirala je Martina Vuletić, hrvatska plesačica i influencerica uz objavu na Instagramu u kojoj se vidi kako sjedi u zrakoplovu dok se čuje plač nečijeg djeteta u pozadini.

Nije trebalo puno da izazove burne reakcije, posebno njezin izrazito hladan izraz lica.

Ovo su neki od komentara uz njezinu objavu:

I ti si plakala kao mala. Ako jednom budeš mama, shvatit ćeš. Btw. meni se srce kida na ovaj plač i žao mi je. Više mi je žao djeteta nego tebe.

Nisi li ti završila socijalnu pedagogiju? Onda bi trebala znat neke stvari. Možda je dijete bolesno, u strahu, odvojeno od člana obitelji s kojim je blizak. Meni je ovo strašno, poštujem svačiju odluku ukoliko ne želi djecu i borim se protiv pitanja 'kad će' i 'što se čeka', jer moj put prema majčinstvu nije bio lagan. Ali svaka majka zna da joj se ovo barem jednom desilo u parku, tramvaju, na ulici, bolnici... i znaju koliko je teško gledat i slušat dijete kad plače i kad je tužno. Ne postoji savršeni lijek protiv plača, plač je normalna ljudska psihofiziološka pojava koja bi se trebala cijenit, jer bebe jedino na taj način komuniciraju kad su male.

Nikad mi ne bi zasmetao plač ikoga, pogotovo ovako malog djeteta. Razumijem da je video trebao biti smiješan ... ali da se ne osjeti strah djeteta u glasu.. Općenito, ljudi se trebaju opustiti i početi zezati na svoj račun, a ne na tuđi. I imati više empatije.

Što ti mora biti u glavi da netko ovako plače, a ti izvadiš kameru i snimaš?!

Najbolje da žena izađe van s djetetom. Jel tako?

To piše osoba koja nije roditelj. Empatijo gdje si? Samo smo našli svoje dupe gledati. Ne bih bila u koži ove majke.

Apsolutno nemam razumijevanja za osobe koji nemaju razumijevanja za djecu. To nisu odrasli ljudi koji su odlučili vrištati iz petnih žila jer im je došlo tako. Kao socijalni pedagog bi valjda trebala znati kad i kako se samoregulacija emocija razvija.

Čemu ovakve face? Što se nisi ustala i ponudila pomoć?

Zadnje sto svaki roditelj treba u takvim trenucima (jer su to trenuci ogromnog stresa, i za dijete i za roditelje) je da se snima zvuk i 'šali' s tim na Instagramu. Not cool dude.

Neka si se ti u tom trenutku sjetila izvaditi mobitel da snimiš sebe dok to slušaš i da snimiš plač tuđeg djeteta radi toga da bi napravila reels i skupljala lajkove. Mislim da je veća tragedija što se to dijete moralo voziti u avionu s osobama kao što si ti.

A da se bilo ustati i ponuditi mami pomoć? Onako, žena ženi? Girl power i ostala sranja modernog feminizma koje su sve samo ne girl power. I ne moraš biti mama da to shvatiš. Najbolje da ga je izbacila kroz prozor. Jednog dana, ako to naravno budeš htjela, shvatit ćeš...

I sama ih imam troje i sad si zamišljam da je netko snimao plač mog djeteta i od toga napravio svoj Instagram reel. Kao da nije dovoljno teško majci da nije uspijevala umiriti dijete, tud još i ovo.

Naravno, bilo je i onih koji se s njezinom reakcijom slažu i najradije bi djeci zabranili ulaz u bilo koje prijevozno sredstvo.

Hoćemo prijevoz ADULTS ONLY. I meni smeta i nemam djece, što ste se sve uskokodakale tu? Da mi se sluša vrištanje, sjela bih kraj vašeg stola na kavu.

Zakonom zabranit letenje avionom s bebama (osim ako nije zdravstveno putovanje)! Ja sam bila na letu koji je trajao 10 i po sati i dijete je VRIIIŠTALO i virujem da je ditetu i roditeljima bilo užasno ali takve stvari nekim putnicima ostave traume da nikad nemaju djecu... Takav stres (vrištanja) ne triba nikome... Ni bebi ni mami ni drugim putnicima a ni osoblju...

Ovo je njezina reakcija na silne komentare

Njezin komentar, koji je objavila na društvenim mrežama, prenosimo u cijelosti:

10 razloga zašto smatram da komentari ispod ovog reelsa i tiktoka govore upravo o svemu onom što je krivo u našem društvu

1. za početak ovaj video neće biti obrisan, kao ni komentari jer nećete raditi od ljudi (mene) nešto što nisu (nisam) zbog svojih nekih osobnih uvjerenja, očitih emocionalnih trigera i subjektivnog razmišljanja

2. činjenica da neprestano vrištanje u trajanju od dva sata živcira preko 500 ljudi i narušava putovanje nije očigledno validna i bez obzira koji je razlog ljudi očito nemaju "pravo" da im općenito čin deranja ide na živce

3. skupljanje jeftinih poena na "visokoj empatičnosti" pretpostavljanjem dijagnoza i izmišljanjem mogućih scenarija koja idu u korist majke/djeteta dok također postoji opcija neobazrivog roditelja koji ne zna i ne čini ništa sa svojim djetetom u tom trenutku, ima siromašne/nepostojeće odgojne mjere ili pak opcija razmaženog djeteta koje nije dobilo zadovoljenje svoje trenutne potrebe ŠTO SIGURNO NIJE SLUČAJ, JEL

4. da sam ja ostvarena majka koja je to izjavila (luda od dernjave) dobila bih more podrške i suosjećanja, ALI pošto nisam ostvarena majka dobivam osudu što me dernjava smeta + čak štoviše, nemam pravo da mi smeta jer ako mi smeta sam smeće od neempatičnog čovjeka bez razumijevanja za majku i dijete

5. video koji je uostalom napravljen iz prvobitne osude prema ženama koje nisu još ostvarene kao majke ili ne žele biti s konstantnim neumjesnim pitanjima "kad ćeš ti" ili "što se čeka"

6. licemjerstvo kada ja kažem da me vrištanje iz petnih žila smeta, koje vas "nikako ne bi" jer sam ja samo rekla što je većina mislila (neovisno o empatiji) jer kad vama vaša djeca vrište to je valjda "muzika za uši"

7. količina primitivnih komentara gdje se ljude koji žele što mirnije putovat upućuje na privatne avione i slično je apsurdna, tu ne mogu ni izrazit na koliko je razina to krivo

8. ovaj video je prije svega trebao biti, I JE, tragi-komičnog karaktera, a vi koji ste se našli trigerirani pa ostavljate svakojake komentare koji više govore o vama nego ikome drugom - take a chill pill, nije sve u životu that deep

9. ako misliš da si bolja osoba jer si izvrijeđao nekoga ili ga s visine "pozvao na red" uz vrlo subjektivne i specifične argumente ili samo zato jer si majka/roditelj - fulao si ceo fudbal

10. nas četiri cure/žene sjedimo i čitamo sve redom iščuđavajući se komentarima i plitkim ljudima jer smo tu na licu mjesta gdje je apsolutno normalno da je ljudima sam zvuk u tolikom trajanju išao na živce, nit smo bezosjećajne nit se ne želimo ostvariti kao majke - baš suprotno

PS. Hvala Bogu pa ima još realnih ljudi, roditelja MAJKI koji se nisu našle uvrijeđene i pišu normalne komentare/suosjećaju. Da, postoje.

Hvala, doviđenja.