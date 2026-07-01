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Donosi dušu Madrida

Hrvatska je bogatija za još jedan premium lager iz Europe

Piše 24sata,
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Hrvatska je bogatija za još jedan premium lager iz Europe
Foto: lev dolgachov
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Vizualni identitet inspiriran je duhom španjolske prijestolnice. Crvena boja simbolizira Španjolsku, strast i energiju, a lik Chulapo odražava urbane Madriđane

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Na hrvatskom tržištu dostupan je Madrí Excepcional, premium lager koji donosi duh Madrida kroz elemente urbane umjetnosti, glazbe i gastronomije. Pivo zlatno-jantarne boje, izražene arome hmelja i 4,6% alkohola domaćim potrošačima dolazi u distribuciji Zagrebačke pivovare pod sloganom 'Doživi dušu Madrida'.

Madrí Excepcional razvijen je u pivovari La Sagra nadomak Madrida, u suradnji s pivarskim stručnjacima grupacije Molson Coors Beverage Company. Recepturu potpisuje majstor pivar Carlos García, rođeni Madriđanin koji je 2011. osnovao pivovaru La Sagra, poznatu po takozvanom fusion pristupu, kombiniranju različitih stilova, tehnika i sastojaka iz više pivarskih tradicija kako bi se stvorilo nešto novo. Rezultat je savršeno balansiran i pitak premium lager. Brend je 2020. predstavljen u Velikoj Britaniji, gdje je brzo postao uspješan i osvojio niz priznanja, među kojima su zlato na natjecanju IBC 2021. i srebro na World Beer Awardsu 2021.

Foto: PROMO

- Madrí Excepcional na hrvatsko tržište donosi autentičnu španjolsku priču ispričanu kroz vrhunski premium lager. Premium segment kontinuirano raste, a potrošači sve više traže kvalitetu, autentičnost i nova iskustva. Vjerujemo da Madrí upravo to nudi, dušu i energiju suvremenog Madrida - rekla je Ana Štebih Pinjuh, direktorica marketinga Zagrebačke pivovare.

Identitet inspiriran Madridom

Vizualni identitet brenda inspiriran je duhom španjolske prijestolnice. Crvena boja simbolizira Španjolsku, strast i energiju, a lik Chulapo odražava urbane Madriđane koji kroz svoj stil daju posvetu svojim sugrađanima iz 19. stoljeća koji su izgradili svoj identitet kroz stil, odvažnost i inovativnost. Naziv 'Madrí' lokalni je izgovor riječi Madrid, 'Excepcional' znači izniman i jedinstven, a slogan 'El Alma de Madrid', duša Madrida, opisuje ideju brenda da u svako iskustvo unosi energiju i kreativnost grada koji stalno ide naprijed. Kroz urbani karakter i zavodljivi temperament Madrí Excepcional svakim gutljajem dočarava atmosferu madridskih ulica i poziva na istraživanje.

Foto: PROMO

Madrí Excepcional već je dostupan na hrvatskom tržištu, u staklenoj boci od 0,4 litre i limenci 0,5l koja dolazi i u obliku multipacka 4x0,5 l. Uz to, pivo možete pronaći i točeno, u odabranim ugostiteljskim objektima.

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