Hrvatska je dobila novu Gastro zvijezdu - Vedrana Boškovića!

Treće izdanje Gastro zvijezde zaključeno je na svečanom eventu u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade. Voditelj Tarik Filipović proglasio je ponajbolje food blogove u regiji po izboru publike te apsolutnog pobjednika – Gastro zvijezdu.

Autor nagrađenog bloga je Vedran Bošković, Slavonac sa zagrebačkom adresom, koji se food bloganjem aktivno bavi od 2015. godine. Njegov blog 'Začinjeno s ljubavlju' prošao je pravu tranziciju – sukladno Vedranovim gastronomskim interesima. Prve je godine pobijedio u kategoriji Međunarodna kuhinja, a ove je godine bio superfinalist u kategoriji Tradicionalna kuhinja. Sve s razlogom, jer podjednako dobro priprema azijske specijalitete i domaće klasike od dizanog tijesta.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Spretan je s kuhačom, a podjednako se dobro snalazi i s fotoaparatom i društvenim mrežama. Cijeli se paket svidio i našem žiriju – Domagoju Jakopoviću Ribafishu, Darku Kontinu i Nasji Duplančić te počasnoj članici, chefici Esplanade Ani Grgić. Ova je četvorka Vedranov dugogodišnji trud nagradila s visokim brojem bodova i titulom Gastro zvijezde, a Gorenje s poklon bonom u vrijednosti od 14.796 kuna.

Najslađi blog ima Anita Kozina

Publika je, kao i svake godine, odabrala pobjednike kategorija, za razliku od Gastro zvijezde koju je odabrao žiri tajnim glasovanjem.

U kategoriji Tradicionalna hrana nakon prvog kruga brojanja vaših glasova, superfinalistima smo proglasili Enu s bloga Foodgasm by Ena i Vedrana s bloga Začinjeno s ljubavlju. Titulu najbolje tradicionalne blogerice na kraju je ponijela Ena Kokanović. Prošle je godine osvojila priznanje za svoju video produkciju, a ove godine se okitila još jednom plaketom.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

U kategoriji Zdrava i vegetarijanska hrana borba se vodila između Nataše i Gracie, odnosno blogova Burbon i borovnice i Kiwi go crazy. Vaši glasovi su presudili i nagradu je odnijela Nataša Rajčević s bloga Burbon i borovnice. Nataša svojim receptima želi približiti ljudima vegansku prehranu, ali im i pokazati kako takva jela ne moraju biti dosadna i komplicirana već zasitna i ukusna. Na njezinom blogu tako možete pronaći razne recepte za glavna jela, ali i razne namaze, umake, juhe i variva, salate, ali i slastice i smoothieje.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

U kategoriji Slastice vodila se tijesna borba između Nine s bloga Bake me by Nina i Anite s bloga Veseli trbuh. Vaši glasovi su odlučili da titulu najbolje blogerice u kategoriji Slastice ponese Anita Kozina. Njezinu ljubav prema slasticama, ali i fantastičnu izvedbu najprije je prepoznao žiri, a zatim i publika koja ju je odabrala za pobjednicu. Kako sama za sebe kaže, ona voli kuhati, peći, ali i putovati pa nam je njezin blog riznica dobrih recepata, ali i doživljaja putovanja. Tako na Anitinom bogu možeš pronaći recepte za torte, pite, kolače, ali i vrlo popularne deserte u čašici.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

U našoj novoj kategoriji Foodie izdvojila su se dva Instagram profila - Marko bakes i Pinkfoodie, a titulom najboljeg okitila se Pinkfoodie, odnosno Marie Wasler. Na njenom profilu ćeš uz kratku priču, ponekad i pokupiti dobar savjet ili ideju za spajanje različitih okusa, a definitivno će te osvojiti živopisne fotografije

Foto: Matija Habljak/Pixsell

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: