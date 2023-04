Hrvatska prednjači po smrtnosti od melanoma u EU: Evo kako ga možete prepoznati na koži

Radna skupina za izradu nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma pripremila je radnu verziju dokumenta, no mnogi detalji još su na usuglašavanju i prerano je govoriti o tome tko će i kako biti obuhvaćen tim programom kad počne primjena. Mi iz struke znamo koje su rizične skupine koje programom treba obuhvatiti, no to će ovisiti i o mogućnostima financiranja programa i rješenju problema koji su s njime povezani. Jedan od njih je veliki nedostatak dermatologa, kaže dermatovenerologinja akademkinja Mirna Šitum, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice, koja vodi radnu skupinu stručnjaka koja priprema program.

POGLEDAJTE VIDEO: Dermatologinja dr. Romana Čeović o tome kako prepoznati melanom

- Jedan od problema koji treba riješiti je to da na otocima uopće nemamo dermatologe koji bi mogli obavljati preventivne preglede, kao ni u Ličko-senjskoj županiji, dok ih i u drugim županijama kronično nedostaje. Zato će država morati uspostaviti suradnju s privatnim klinikama oko toga, Naravno, njihov odaziv će ovisiti o tome može li im HZZO ponuditi adekvatnu cijenu pregleda, pa i to trebamo definirati - kaže sugovornica. Kako je predviđeno da značajnu ulogu imaju i liječnici obiteljske medicine, treba vidjeti i mogu li se oni tome odazvati, pojašnjava.

Foto: Romana Čeović/prezentacija

- Zbog toga zasad nemamo konkretnije detalje koje bismo mogli objaviti, no u Ministarstvu zdravlja postoji velika spremnost da se program uvede i sigurno ne odustajemo - kaže. Tako bi Hrvatska mogla postati prva zemlja u EU koja će uvesti probir za tu vrstu raka.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Broj novootkrivenih melanoma u Europi raste po stopi između 3 i 7 posto godišnje, dok je u Hrvatskoj to oko 7 posto, pa na više, kaže dr. Šitum. Podaci HZZO-a kažu da smo 2019. godine imali 904 novootkrivenih melanoma, što je za stotinu više nego godinu ranije, a posebno zabrinjava to što je čak 40 posto njih otkriveno u fazi kad već postoje metastaze, upozorava akademkinja Šitum.

Posebno zabrinjava to da su procijenjene stope smrtnosti od melanoma kože za Hrvatsku u 2020. bile među najvišim stopama u EU, oko 7,7 posto za muškarce i 3,8 za žene, dok je europska prosječna stopa smrtnosti 4,6 za muškarce i 2,6 posto za žene.

Foto: 123RF

Rizik značajno raste s dobi, veći je ta osobe svijetlog tipa kože, te kod ljudi koji su profesionalno izloženi sunčevom svjetlu, kao i kod ljudi koji su u djetinjstvu i mladosti doživjeli opekotine od sunca.

Procjenjuje se da je 9 posto melanoma u svijetu povezano s odlascima u solarij, a rizik povećava izlaganje suncu bez zaštitne kreme, pogotovo u vrijeme kad je štetno zračenje najjače, između 10 i 17 sati.

Najčitaniji članci