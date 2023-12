Hrvatski liječnici objasnili: Ovo su simptomi hripavca, tko sve može širiti zarazu, komplikacije

Hripavac ili pertussis je akutna visoko zarazna bakterijska infekcija dišnog sustava, karakterizirana napadajima spazmatičnog kašlja. Uglavnom se javlja kod dojenčadi i male djece. Tijek bolesti je postupan, s nespecifičnim kataralnim simptomima (kao prehlada), zbog čega se u početku, kada je osoba najzaraznija, ne posumnja na hripavac, pa bolesnik neometano širi bolest, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Uzročnik hripavca

- Uzročnik je Bordetella pertussis, a put prijenosa kapljični; direktni kontakt s izlučevinama mukoznih membrana dišnog sustava oboljele osobe, zrakom (vjerojatno velikim kapljicama) i indirektni put prijenosa kontaminiranim predmetima (vrlo rijetko). Rizik obolijevanja i komplikacija je najveći u novorođenačkoj/dojenačkoj dobi kod necijepljene djece - pojasnili su u HZJZ-u.

- Stvorena imunost kod cijepljenih osoba se vremenom značajno smanji ili nestane, kao i zaštita stečena preboljenjem. Stoga, novorođenčad neće naslijediti pasivnu imunost (antitijela) od majki, osim u slučaju da je majka cijepljena tijekom trudnoće (jednokratno dTap-om u zadnjem tromjesečju). Mogu oboljeti i nepotpuno cijepljena mala djeca, starija djeca i odrasle osobe, bez karakterističnih simptoma bolesti. Oboljela osoba je izrazito zarazna u ranom kataralnom stadiju bolesti i na početku paroksizmalnog kašlja (prva dva tjedna) - dodali su.

Simptomi hripavca

U HZJZ-u napominju kako ova bolest ima tri stadija pa se o tome razlikuju i simptomi:

1. stadij - rani kataralni simptomi u trajanju 1 do 2 tjedna

Curenje nosa ili začepljen nos i blago povišena temperatura (do 38 °C)

Kašalj (kod dojenčadi slabo prisutan)

Teško disanje do prestanka disanja-apneja i cijanoza (kod dojenčadi i male djece)

2. stadij - napadaji kašlja (paroksizmi), u trajanju od 2 do 6 tjedana (ili duže)

Brzi, snažni i ponavljajući napadi kašlja u trajanju od 1 do 2 minute, bez udisaja, završavaju dugim visokotonskim, duboko uvučenim udahom (hripanje). Napadaji kašlja su češći tijekom noći.

U tijeku i nakon napada kašlja javlja se povraćanje i malaksalost.

Stanje se pogoršava kako bolest odmiče.

3. stadij - oporavak, u trajanju oko 2 do 3 tjedna (ljeti kraće nego zimi), a može i duže, ponekad mjesecima.

Komplikacije kod hripavca

Moguć je, kažu u HZJZ-u razvoj komplikacija, a to zna ovisiti o dobi oboljelog, o cijepnom statusu te o brzini provedbe dijagnostike i terapiji. Bronhopneumonija je najčešća komplikacija, dok su konvulzije i encefalopatije znatno rjeđe.

- Učinkovita i sigurna prevencija hripavca je redovno cijepljenje odgovarajućim cjepivima (DTaP-IPV-Hib-HepB; DTaP-IPV-Hib; DTaP; dTap;) kod izabranog pedijatra, školskog ili obiteljskog doktora, u skladu s Programom obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. O slučaju oboljenja/sumnje na bolest, što prije obavijestiti epidemiologa u pripravnosti, zbog uputa za kemoprofilaksu osjetljivim osobama. Oboljele osobe, kao i sumnjive na bolest, treba izolirati u skladu s epidemiološkim preporukama - naglasili su u HZJZ-u.

- Oboljelog (potvrđeni ili vjerojatni slučaj) je potrebno izolirati (privremeno udaljiti) iz ustanove (vrtić, škola), i izbjegavati kontakt s malom djecom, dojenčadi (posebice necijepljenom) i trudnicama u zadnjem mjesecu trudnoće, u trajanju od minimalno 5 dana tijekom kojih pacijent uzima antibiotsku terapiju. Ako pacijent ne uzima antibiotike, izolacija traje 3 tjedna od pojave paroksizmalnog kašlja, odnosno do prestanka kašlja (ovisno što prvo nastupi) - savjetovali su.

Hripavac je jako zarazna bolest

- Hripavac nije opasan za odrasle, no ako postoji sumnja u to da su bili u kontaktu s oboljelim, veliki je rizik od toga da su potencijalni širitelji virusa, pa je moguće da liječnik obiteljske medicine članovima obitelji oboljelog prepiše antibiotik i preporuči izolaciju, odnosno bolovanje dok ne popiju terapiju. No svaki slučaj procjenjujemo pojedinačno, ovisno o tome jesu li ti ljudi inače u kontaktu s djecom ili trudnicama koje bi mogli zaraziti. Ako nije tako, takva terapija možda neće biti potrebna, naravno, uz preporuku pacijentu da izbjegava kontakte s malom djecom i trudnicama - pojasnio nam je dr. med. Dragan Soldo, obiteljski liječnik iz Doma zdravlja u Novom Zagrebu.

Ovu izuzetno zaraznu bolest prokomentirao je i pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević.

- Riječ je o visokozaraznoj bolesti koja se lako prenosi kapljičnim putem, pa se zaraziti može svatko tko je bio u neposrednoj blizini oboljelog. Najčešće obolijeva novorođenčad, odnosno djeca do godinu dana koja još nemaju razvijen vlastiti imunitet, posebno dok još nisu cijepljena. Eventualna zaštita može biti cijepljenje trudnice u trećem tromjesečju trudnoće i u tom slučaju imunitet će posredno biti prenijet na dijete, odnosno cijepljenje po protokolu cijepljenja za djecu. Kako imunitet stečen cjepivom s godinama počinje opadati, češće obolijevaju i djeca predškolske i školske dobi, a mogu se zaraziti i odrasli. No kod starije djece i odraslih simptomi najčešće nisu tako neugodni kao kod novorođenčadi, koja se noćima mogu gušiti od kašlja. Vrlo je iscrpljujuće, jer čak i kad započne terapija antibioticima, oporavak može trajati i dva do tri tjedna - objasnio je prof. dr. sc. Milivoj Jovančević.

Kod djece u školskoj dobi može se javiti kašalj, pa i kod odraslih, no bolest može imati i netipične simptome i proći neprepoznata, dodaje. No i oni bez simptoma su širitelji zaraze.

Oboljeli od hripavca većinom su djeca

- Prema podacima Registra zaraznih bolesti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, zaključno s 8.12.2023. godine, zaprimili smo 2250 prijava oboljelih od hripavca. Najveći broj oboljelih bilježimo u Gradu Zagrebu i Splitsko dalmatinskoj županiji - kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Najviše oboljelih je među djecom starom između 10 i 14 godina.

Broj oboljelih po starosti:

djeca mlađa od godine dana - 57

1 do 4 godine - 116

5 do 9 godina - 197

10 do 14 godina - 1027

15 go 19 godina - 603

20 do 40 godina - 93

41 do 59 godina - 131

60 i više godina - 26