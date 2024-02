Hrvatski stručnjaci zabrinuti zbog sve većeg porasta raznih vrsta ovisnosti među mladima

U svijetu danas postoji preko tisuću različitih psihoaktivnih tvari koje izazivaju ovisnost, od čega je na hrvatskom tržištu dostupno 150 do 200 spojeva. Riječ je o novim drogama čije posljedice još nisu istražene, a vrlo su lako dostupne. To je jedan od razloga zbog kojih je broj ovisnika u svijetu u posljednjih 10-ak godina povećan za 30-ak posto. U Europi je taj rast nešto manji, a Hrvatska je iznad prosjeka EU, pri čemu posebno zabrinjava trend porasta ovisnosti među mladima te činjenica da se sve više spušta dobna granica od koje mladi počinju konzumirati tvari koje izazivaju ovisnost, rečeno je na Okruglom stolu posvećenoj prevenciji različitih vrsta ovisnosti, u organizaciji HZJZ.

Stručnjaci ističu kako je Hrvatska usvojila Nacionalni program borbe protiv ovisnosti do 2030. godine, u sklopu kojega je glavna novina to da su u njega uključene i ponašajne ovisnosti, što podrazumijeva ovisnost o pušenju, alkoholu, igrama na sreću, Internetu i igranju igrica. Programom provedbe koji je usvojio Sabor definirane su aktivnosti koje će se provoditi do 2026. godine, zahvaljujući već dosad dobro uspostavljenim mehanizmima međuresorne suradnje između Ministarstva zdravlja i HZJZ s jedne strane te Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i MUP-a druge strane. Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak podsjetio je na to da je lani otvorena nacionalna info linija za sve one koji su se susreli s problemom ovisnosti, na broju 0800 2000 70 te najavio da uskoro kreće s radom Portal ovisnosti HZJZ-a. To su dvije adrese na kojima svi oni koji imaju problema s ovisnošću, jednako kao i članovi njihovih obitelji, učitelji i nastavnici, mogu dobiti potrebne informacije i podršku u prevenciji problema, istaknuto je.

Posebno je istaknuta potreba rada s mladima, kod kojih se bilježi porast različitih vrsta ovisnosti, od onih o alkoholu i drogama, do ovisnosti o klađenju, internetu i igricama. Rezultati istraživanja koja su provedena u sklopu nekoliko projekata na kojima se radi sa mladima pokazali su slične podatke kao i oni iz europskog istraživanja o ovisnosti mladih ESPAD, a među njima posebno zabrinjavaju podaci da je više od 50 posto mladih iskazalo da kod kupnje alkohola nitko nije tražio osobnu iskaznicu, da gotovo 60 posto njih do alkohola i droge može doći putem prijatelja, kao i podatak da svaki drugi učenik iskazuje da se barem jednom kladio. Mladi su najskloniji klađenju u sportskim kladionicama, a mnogi iskazuju da bi se kladili češće, ali - nemu novca. I u ovom slučaju oko 60 posto njih pristupilo je klađenju, a da ih nisu pitali za osobnu iskaznicu.

- Kad je riječ o zlouporabi droga, među novijim trendovima na koje upozoravaju stručnjaci iz EU jest da trebamo jačati snage u prepoznavanju i prevenciji regrutiranja mladih, posebno dječaka, za krijumčarenje droga, istaknula je Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije pri Ravnateljstvu policije, u sklopu MUP-a, naglasivši kako je MUP lani zabilježio 2496 kaznenih djela zlouporabe droga, što je 3,91 posto više nego godinu ranije. Lani je bilo i oko 7,3 posto više zapljena droge, a porastao je i broj zapljena zatečenih s većom količinom droge na ulici.

- U praksi nam se često javljaju škole koje nakon što primijete probleme među učenicima organiziraju edukacije za roditelje i nastavnike kako bi se odmah radilo na prevenciji ovisnosti kod djece, no primjećujemo da se tada gotovo uvijek odazivaju roditelji s čijom djecom nema problema, dok roditelji problematičnih učenika rjeđe surađuju, na čemu ćemo trebati raditi - naglasila je Veber, dodavši kako se primjećuje još jedan trend - sve više poziva roditelja zbog različitih opasnosti na društvenim mrežama.

- Iako to nije dio teme o ovisnostima, i to je jedan od projekata na kojima radimo - istaknula je.

Rad na prevenciji ovisnosti kod mladih podrazumijeva rad na razvoju samokontrole, emocionalnih i socijalnih vještina te razvoju pozitivne slike o sebi. Značajni su i programi koji potiču razvoj sigurnog i poticajnog školskog okruženja, što podrazumijeva i učenje o nenasilnom rješavanju problema te prevenciji nasilja među mladima, istaknula je v.d. ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Daria Kurtić. Agencija radi na edukaciji stručnjaka koji mogu biti podrška nastavnom osoblju u školama vezano uz te teme i svi s ti programi provode na nacionalnoj razini, kao i program namijenjen prevenciji kockanja i klađenja, direktno usmjeren na prevenciju ovisnosti. Cilj je da se i stručnjacima pruža podrška u prepoznavanju problema i potreba djece i roditelja, naglasila je.