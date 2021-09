Erektilna disfunkcija i prerana ejakulacija dva su najčešća problema zbog kojih muškarci traže pomoć stručnjaka za seksualno zdravlje, dok su to kod žena prvenstveno smanjenje seksualne želje i anorgazmija (teškoće oko postizanja orgazma), te bolovi tijekom seksualnih odnosa. To se nije bitno promijenilo od osnutka prve Ambulante za seksualne smetnje u kojoj se pacijenti mogu liječiti temeljem uputnice, odnosno na trošak HZZO-a, koja je osnovana 2014. godine u Općoj bolnici Karlovac i počela s radom 2015. godine, pa sve do danas. I dalje imamo samo jednu takvu ambulantu, no ona je iz Karlovca preselila u Kliniku za psihijatriju Vrapče u Zagrebu – kaže psihijatar dr. med. Goran Arbanas, osnivač i voditelj te ambulante. Slično je i u svijetu, dodaje.