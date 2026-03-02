Hrvatsku će na slavnom Cruftsu predstavljati 20-ak pasa, ali i Zara (16) u junior-handlingu

Ove godine više od dvadesetak pasa iz Hrvatske putuje u Birmingham, na najprestižniju i najstariju izložbu pasa koja se od 5. do 8. ožujka održava pod pokroviteljstvom kralja Charlesa! Osim naših najljepših pasa koji su se pobjedama na izložbama u Hrvatskoj i Europi kvalificirali na tu izložbu (prijavljeno je više od 18.000 pasa!), pravo nastupa je izborila i mlada Zara Skok (16), odrasla u Samoboru, u obitelji silno posvećenoj psima, njihovu uzgoju i izlaganju.

Foto: privatna arhiva

Sara postaje sve zapaženija među uzgajivačima pasa koji dolaze na izložbe, jer već ima zavidno iskustvo sa psima

Zara će se natjecati u vještini vođenja pasa za mlađe od 18 godina znanoj kao junior handling. Na Crufts se Zara kvalificirala na prvoj Junior Handling Gali, natjecanju održanom jesenas u Zagrebu. Tu se okupilo deset najboljih mladih izložbenih vodiča pasa, junior handlera iz Hrvatske koji su tijekom godine skupljali bodove na nacionalnim i međunarodnim izložbama. Zara će Hrvatsku predstavljati i na Svjetskoj izložbi u Italiji, dok će nas na Europskoj izložbi u Švedskoj predstavljati mlada Šibenčanka Anđela Rajčić (11).

Sutkinja na našem kvalifikacijskom natjecanju mladih handlera bila je Iva Raič, jedna od najuspješnijih hrvatskih izlagačica, koja je ove godine sa svojom ženkom malog baseta griffon vendeena osvojila Best in Show na Svjetskoj izložbi u Finskoj. Njen stručan, detaljan i pravedan pristup dao je svakom finalistu jednaku priliku da pokaže svoje znanje i vještinu, što je Zari bio pravi izazov.

Foto: privatna arhiva

Rastući u obitelji uzgajivača, njena je svakodnevica uvijek bila vezana uz pse, a uz tatu, poznatog kinologa, pomalo je stjecala iskustvo u radu s izložbenim psima

Kako je od najranijih dana bila okružena psećim društvom, u obitelji koja s ponosom uzgaja srednje šnaucere i pomerance, ljubav prema psima za Zaru već odavno nije samo hobi, već je postala način života. Danas ponosno vodi svog engleskog špringer španijela Coco i šnaucericu Xenu, s kojim čini prepoznatljiv i skladan tim u juniorskom handlingu.

Sara kaže da je skoro cijelu večer nakon kvalifikacijskog natjecanja plakala od sreće, a onda bila toliko umorna da je malo dulje odspavala i još nije do kraja svjesna uspjeha.

- Moj je veliki san bio otići na Cruft, no pomisao da bih mogla pobijediti na prvoj Junior Handling Gala izložbi nije mi bila na kraj pameti. To je prva i dosad najveća takva izložba u Hrvatskoj i stvarno sam ponosna - kaže. Dodatnu čar uspjehu daje činjenica da je pobijedila s 'posuđenim' psom, jer ona nije imala svog psa prijavljenog za natjecanje.

Foto: privatna arhiva

Ljubav prema psima bila je ogromna još dok je Sara bila djevojčica

- Posudila sam minijaturnog šnaucera od prijatelja, psića kojeg dotad nisam vidjela, i imala samo samo jedan dan za kratki trening s njim prije izložbe, no bili smo odlično uigrani na kraju. Na isti način nastupate i na Cruftsu: Dobijete psa tek kratko prije izložbe i morate se pripremiti za nastup, iako ga ne poznajete - priča Sara, koja se već u utorak sprema na put u Birmingham.