Htjeli su mjesto za cipele, a sad imaju savršeno tajno spremište

Tražeći dodatni prostor za pohranu cipela i ostalih stvari u svom domu, par je odlučio iskoristiti prostor ispod stepenica. Rezultat je oduševio korisnike društvenih mreža

<p>Toliko je skrivenog prostora ispod stepenica, koji je bio neiskorišten dok moj suprug nije napravio dodatni prostor za odlaganje napisala je Helen Barnshaw dijeleći fotografije njihovog projekta na Facebooku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>Njena objava je u kratkom vremenu dobila preko 3000 lajkova.</p><p>- Dosadilo nam je puno cipela koje su posvuda, pogotovo na dnu stepenica, pa smo počeli istraživati gdje ih sve možemo spremiti i tako sam do ove ideje došla na internetu. Prvo sam tražila nekoga da to napravi umjesto mene, ali onda je moj suprug rekao da on to može sam napraviti - objasnila je.</p><p>- Iz jedne firme su nam rekli da nam to mogu napraviti za 230 funti, ali moj je suprug to učinio za nešto manje od 60 funti. Sada imamo dovoljno mjesta za obiteljsku kolekciju cipela i torbi - dodala je.</p><p>Njihova inovacija svidjela se mnogima, a neki su komentirali da je spremište ispod stepenica savršeno mjesto i za skrivanje škakljivih online narudžbi, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12569354/under-stairs-secret-cupboard-diy-storage-space/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>- Ohhh, ovo bi bilo zgodno, otvorite ulazna vrata, sakrijte svoj paket s Amazona, vratite se u sobu i na pitanje tko je bio na vratima možete odgovoriti što god želite, a da nitko ne zna da je to bio dostavljač -komentirala je jedna žena.</p><p>- Moram ovo napraviti, a da moj partner ne zna. To bi bio najlakši način da sakrijem svoje navike trošenja - dodala je druga.</p>