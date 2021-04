Brian i Hannah zajedno su devet godina i veselili su se noćnom izlasku jer rijetko imaju priliku za to. Poželjeli su da to bude izlazak za pamćenje, pa su pomislili da bi mogli začiniti svoj seksualni život zabavom u kamionetu, no nije baš ispalo onako kako su planirali.

- Bili smo uzbuđeni zbog zajedničkog noćnog izlaska, jer dugo nismo imali priliku za to. Nakon što smo dobili dijete i kupili tvrtku, morali smo malo usporiti - priča Hannah. Nakon što su malo popili za šankom, odlučili su se odvesti do lokalnog pašnjaka, računajući da će tamo imati mira za jedan brzi seks u kamionetu, prenosi The Sun.

- I nije bilo toliko čudno, iako nije bilo kao u našoj spavaćoj sobi - kaže Hannah, dok Brian kaže kako su se nekoliko puta morali zaustaviti i nasmijati tome koliko je neudobno.

No, onda ih je zaustavio osjećaj da netko proviruje kroz prozor. Hannah je prvo vidjela njušku, pa umrla od straha, dok nije vidjela da je riječ o - kravi. I baš kad im je postalo smiješno, u istom trenutku njenim je tijelom prostrujala snažna bol, a Brian je vidio da obilno krvari.

Odmah ju je odveo u bolnicu, gdje su ubrzo utvrdili kako joj je tijekom seksa pukla cista na jajniku. Uslijedila je operacija i liječnici kažu da će se dobro oporaviti.

No, trenutak kad je u bolnicu stigao njezin otac, kako bi joj pružio podršku, bio je još jedan šok za njih oboje. Trebalo je ocu ispričati kako su se našli u toj situaciji.

- Mogu reći da smo tast i ja definitivno puno bliži nakon ovog incidenta - kaže Brian te dodaje kako nakon ovakvih razgovora između oca i supruga više i nema granica koje ih razdvajaju.