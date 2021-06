Započela je 9. po redu humanitarna akcija zagrebačke Udruge Nismo same tijekom koje će se prikupljati donacije za nastavak projekta besplatnog taksi prijevoza na kemoterapiju 'Nisi sama – ideš s nama'. Humanitarnoj akciji svojim se donacijama mogu priključiti svi građani, od 4. lipnja do 6. kolovoza, do kada će biti otvoren humanitarni račun.

'Nisi sama – ideš s nama!' jedinstvena je socijalna usluga koju Nismo same, u suradnji s taksistima Udruženja Radio Taxi Zagreb, kontinuirano provode od 14. ožujka 2018. godine, a broj korisnica ove usluge popeo se na 383.



- Ova je usluga od neopisive važnosti za žene oboljele od raka. Korisnice projekta su žene svih životnih dobi, a osim žena koje žive na području Grada Zagreba (od Brezovice do Sesveta), vozimo i žene iz Velike Gorice, Dubranca, Zaprešića, Jablanovca, Svete Nedjelje i Samobora. Oko polovica korisnica usluge besplatnog taksi prijevoza na liječenje u Zagreb dolaze iz Rijeke, Varaždina, Siska, Petrinje, Šibenika, Koprivnice, Gospića, Ogulina, Strizivojne, Daruvara, Svetog Križa Začretje, Splita i drugih mjesta i gradova. Velik broj njih na liječenje stiže vlakom ili autobusom, pa ih vozimo od kolodvora do bolnice i natrag, no mnogo je žena iz drugih gradova koju su tijekom terapija prisiljene plaćati skupi smještaj u Zagrebu, pa im ova usluga olakšava liječenje, i operativno i financijski - rekla je predsjednica Nismo same Ivana Kalogjera koja je projekt pokrenula po uzoru na praksu u brojnim europskim zemljama.

- U Udruzi smo jako ponosne projekt 'Nisi sama – ideš s nama!' u koji ulažemo velik trud i od njega nećemo odustati. Sustavno ćemo ukazivati na to koliko je dobro organiziran prijevoz na kemoterapiju važan dio liječenja i izlječenja svakog pacijenta, sve dok taksi prijevoz onkoloških pacijenata i kod nas ne postane dio osnovne police zdravstvenog osiguranja. Nadamo se da će nas građani u tome i ovaj put podržati donacijama, a kako se projekt koji mnogim ženama znači život ne bi prekinuo - rekla je Kalogjera.

Kao i do sada, Nismo same su i za ovu akciju pripremile niz noviteta među kojima su i ultra moderne mornarske tunike s potpisom poznatog modnog dizajnera Zorana Aragović, vlasnika brenda BiteMyStyle fashion design.

Kupnjom tunike (160 kn) ili majice (130 kuna) pokrivate trošak najmanje jedne povratne vožnje na kemoterapiju.

Majice su dostupne u više boja, a osim Zorana Aragovića dizajn potpisuju Zigman, Lunar te mlada likovna umjetnica Diana Zubak.

Novost u prodaji su i majice s porukom Ne odustajem, prema nazivu nedavne vrlo uspješne kampanje koja je bila posvećene ženama oboljelima od metastatskog raka dojke, te niz drugih proizvoda za ljeto.