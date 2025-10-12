Hvata li vas retro nostalgija? Pogledajte stari Ledov cjenik

Instagram profil Retroteka raznježio je pratitelje objavom starog Ledovog cjenika sladoleda iz 80-ih godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Sladoled | Video: 24sata/pixsell

Na njemu se nalazi 17 različitih sladoleda, a cijene su, naravno, u dinarima. Među njima su legendarni klasici poput Snjeguljice, Njofre, Punča, Limuna, Pistacije i Ananasa, koji su mnogima odmah probudili uspomene na bezbrižno djetinjstvo.

Objava je izazvala val nostalgije - komentari su puni sjećanja na tople ljetne dane, male kioske i jednostavne užitke.

"Kakav flashback iz djetinjstva!", "E to je bio ukus sladoleda", "Ma sami frizider je bio fora,onaj masivni poklopac sa tupim zvukom pri zatvaranju. A ne ovaj siber danas..." bili su samo neki od komentara ispod objave.