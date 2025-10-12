Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Kakva vremena...

Hvata li vas retro nostalgija? Pogledajte stari Ledov cjenik

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hvata li vas retro nostalgija? Pogledajte stari Ledov cjenik
Foto: Instagram/retroteka

Instagram profil Retroteka dirnuo pratitelje starim cjenikom Ledovih sladoleda iz 80-ih! Snjeguljica, Njofra, Punč - probudili nostalgiju za djetinjstvom i jednostavnim užicima

Instagram profil Retroteka raznježio je pratitelje objavom starog Ledovog cjenika sladoleda iz 80-ih godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sladoled VIDEO
Sladoled | Video: 24sata/pixsell

Na njemu se nalazi 17 različitih sladoleda, a cijene su, naravno, u dinarima. Među njima su legendarni klasici poput Snjeguljice, Njofre, Punča, Limuna, Pistacije i Ananasa, koji su mnogima odmah probudili uspomene na bezbrižno djetinjstvo.

Objava je izazvala val nostalgije - komentari su puni sjećanja na tople ljetne dane, male kioske i jednostavne užitke.

"Kakav flashback iz djetinjstva!", "E to je bio ukus sladoleda", "Ma sami frizider je bio fora,onaj masivni poklopac sa tupim zvukom pri zatvaranju. A ne ovaj siber danas..." bili su samo neki od komentara ispod objave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Po karakteru: Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka
NE SHVAĆAJTE OSOBNO

Po karakteru: Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka

Prema stručnjakinji za astrologiju Susan Taylor, horoskopski znakovi puno govore o našoj osobnosti i svaki ima specifične karakteristike, a prema tome je i sastavila listu 'najboljih i najgorih' horoskopskih znakova
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile
od 12. do 18. listopada

Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025