Instagram profil Retroteka dirnuo pratitelje starim cjenikom Ledovih sladoleda iz 80-ih! Snjeguljica, Njofra, Punč - probudili nostalgiju za djetinjstvom i jednostavnim užicima
Hvata li vas retro nostalgija? Pogledajte stari Ledov cjenik
Instagram profil Retroteka raznježio je pratitelje objavom starog Ledovog cjenika sladoleda iz 80-ih godina.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na njemu se nalazi 17 različitih sladoleda, a cijene su, naravno, u dinarima. Među njima su legendarni klasici poput Snjeguljice, Njofre, Punča, Limuna, Pistacije i Ananasa, koji su mnogima odmah probudili uspomene na bezbrižno djetinjstvo.
Objava je izazvala val nostalgije - komentari su puni sjećanja na tople ljetne dane, male kioske i jednostavne užitke.
"Kakav flashback iz djetinjstva!", "E to je bio ukus sladoleda", "Ma sami frizider je bio fora,onaj masivni poklopac sa tupim zvukom pri zatvaranju. A ne ovaj siber danas..." bili su samo neki od komentara ispod objave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+